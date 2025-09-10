轉讓門票多要2杯星巴克遭罰4萬…北市抓演唱會黃牛逾9成「非職業」

台北大巨蛋落成掀起演唱會經濟，但議員發現，文創法上路兩年來民眾對於法條意識仍不足，裁罰案件96%非職業黃牛，有人僅因轉售門票多要兩杯星巴克被罰4.6萬，更有民眾控訴遭警方「釣魚」，呼籲文化局加強宣導。文化局表示，將透過新聞稿、燈箱、社群平台等多元管道宣導，呼籲民眾不買黃牛票、不當黃牛。

文化創意產業發展法上路後對於查緝到黃牛最高可面臨50倍罰緩，北市警局統計，從2024年7月至2025年7月查緝到103件加價販售案，但其中96%為僅持有1至4張票的個人非職業黃牛，多數民眾在不熟悉法規情況下，以為加一點點無傷大雅，最終付出沉痛代價。

有觸法者指出，先前搶到演唱會門票因有多一張票，在網路上轉讓給他人，並在貼文中註明「請我兩杯星巴克就好」，遭文化局裁罰票面金額十倍共4.6萬，向文化部申訴遭駁回，原因是等同把飲料價值加進票價。加價幅度約4%，但已然觸法。

還有人日前多買周杰倫演唱會門票，在網路上轉讓雖未標明價格，卻被假扮成購買者的便衣警察「釣魚」，在網路上主動開價3萬元，該民眾僅回覆「3萬你OK？」並未說訂價格，但面交當天才剛把票交出去，警方就亮明身分，強制將他帶至派出所，並誘導簽字認罪，質疑違反比例原則。

曾獻瑩認為，許多民眾臨時有事不能去演唱會以為在網路上轉售門票、稍微溢價1、2成無傷大雅，但按照法令只要加價就是違法，最高可罰票面金額的50倍，而多數受裁罰者其實是一般市民，凸顯文化局宣導不足，年底還有好幾場巨星級演唱會，文化局應加強宣導「不得加價轉售」，避免民眾轉讓票券想小賺一筆卻招來重罰。

文化局指出，市府已成立「黃牛防制專案小組」，文化局、警察局等聯手多單位力量查緝不法黃牛，觸法人於臉書粉絲頁社團兜售演唱會門票，並明載有代購費用，經警察局查緝製作筆錄並移送文化局，筆錄亦明載「加價意圖」，且受處分人於筆錄上確認簽名，並依規定裁處。