警政署副署長廖美鈴榮獲「國際女警協會」2025年「領導統御獎」。圖：警政署提供

警政署副署長廖美鈴榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」（Leadership Award），並於9月8日親自出席該協會於英國格拉斯哥舉辦之年度表揚大會，以台灣最高階女性警官身分接受這份殊榮，現場有來自世界各國的女性執法人員及其他受獎者約400多人見證，廖美鈴並發表得獎感言。

今年IAWP年度表揚計畫共有近200名被提名者，經董事會及表揚委員會層層遴選，廖美鈴脫穎而出，榮獲「領導統御獎」，堪稱台灣警察之光。

IAWP表示，得獎女性執法人員在警政工作中扮演關鍵角色，不僅肩負維護治安的重責，更在服務社區中展現關懷與專業。廖美鈴為台灣執法領域的先驅，也是史上第一位擔任台灣警政署副署長的女性，以其堅定且富有同理心的領導力，積極提升警察機關婦幼安全及資安工作之警政專業，讓台灣社會更安全。廖美鈴的卓越表現以及為社會安全之特殊貢獻，得以激勵眾人，實為該協會核心價值之典範。

廖美鈴則表示，這份榮耀不僅屬於她個人，也屬於所有為治安共同努力的台灣警察夥伴們。她指出，過去在婦幼安全領域的經驗，讓她體認到跨部會合作與社會參與的重要性，並將「溝通、傾聽、互信」視為領導核心。另外隨著科技進步，她也致力於推動警政資訊化與資安工作，並借鏡國際經驗，持續強化台灣的數位警政能力。未來，她將支持更多女性投入公共服務，發揮領導力，為社會帶來更多安全與希望。

警政署指出，創立於1915年的IAWP，宗旨為「強化、凝聚和提升國際女性警政人員能力」，期許警察能夠真實反映其所服務的社區，並確保人權受到保障，是全球具相當影響力的女性執法人員組織之一，會員遍及70多國、擁有30多個附屬機構，致力於促進全球女性在執法與刑事司法領域中的地位與專業發展。

警政署表示，IAWP在今年年度表揚大會上，共頒授「領導統御」、「傑出警政」、「冒險犯難」、「文職人員」、「社區服務」、「勵志」及「傳承」等12個獎項，共計13人獲獎，以表彰在執法界無私付出及貢獻的女性執法人員。廖副署長能夠獲得這份殊榮，除了是其個人貢獻得到國際的肯定以外，也為台灣警政外交拓展新的局面。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台灣之光！警政署副署長廖美鈴獲國際女警協會「領導統御獎」殊榮

