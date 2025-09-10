聽新聞
連三天急難救援！海巡隨傳隨到 再啟「生命航線」護送西莒病患
家住馬祖西莒的一名男子在今日凌晨1時許，突感下腹部劇痛，疑似急性闌尾炎，經衛生所醫師評估恐有生命危險，必須立即送往連江縣立醫院接受進一步檢查與治療，由於島上無專科醫生及設備，且無交通船，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院急救。
艦隊分署第十（馬祖）海巡隊接獲第十一巡防區指揮部及連江縣消防局通報後，火速派遣PP-3578巡防艇出勤，趕赴西莒青帆港，海巡人員與岸巡隊、消防局合力，迅速將傷者與陪同人員接駁登艇，以最大安全航速直奔南竿福澳港，抵達後，立即與醫院人員合力將患者轉送救護車，送往縣立醫院急救。
這已是短短5天內，馬祖海巡連續3度啟動緊急醫療後送。繼9月6日東引婦人因中暑昏迷、9月8日東莒婦人因車禍重創獲馳援後，今日凌晨再傳西莒急病個案，海巡再度化身生命守護者，展現「隨傳隨到、使命必達」的救難精神。
馬祖海巡隊表示，四鄉五島居民主要依賴客船往返，但夜間或航班停駛時若有醫療急難，經專業醫師評估後，海巡將立即派艇協助。今年度截至目前，馬祖海巡已執行16次醫療後送、1次安寧後送及4次司法相驗後送，持續肩負救生救難重任，確保民眾生命安全。
