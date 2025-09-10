快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／清晨驚見紅色轎車逆向闖入國道4號內車道 下豐勢交流道揚長而去

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道4號豐原路段清晨1輛紅色轎車竟逆向闖入內車道，一路險象環生，國道三隊泰安分隊立即通知交控中心協助監看CCTV及利用CMS提醒用路人注意，而後發現該車於5時35分自行下豐勢交流道離去，雖未造成事故，警方強調車輛已嚴重違規，將通知車主到案說明，依規定舉發最高可處3萬6千元罰鍰。

泰安分隊表示，網傳國道4號豐原路段清晨5時許，有紅色轎車逆向駛上國道的內車道，勤指中心於5時33分接獲報案，稱於國道4號西向14公里處有汽車逆向行駛國道，立即派遣巡邏車前往處理，並通知交控中心協助監看CCTV發現該車於5時35分自行下豐勢交流道而去。

國隊三隊指出，檢視此一車輛已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛的規定，可處汽車駕駛人新台幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並已通知車主到案說明，查證後依規定舉發，如涉及刑案將依法偵辦。

國道警方並呼籲車輛倘逆向誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以維護自身及其他用路人安全。

國道4號豐原路段清晨1輛紅色轎車竟逆向闖入內車道，一路險象環生。圖／翻攝網路
國道4號豐原路段清晨1輛紅色轎車竟逆向闖入內車道，一路險象環生。圖／翻攝網路

國道 逆向 豐原

延伸閱讀

台中通緝犯逃3年…因車尾燈不亮栽了 想逃被警拉下車

苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道

桃園路口車違停數小時無人拖吊 民怨效率差警認疏失

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

相關新聞

苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道

一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞，轎車擦撞陸橋後往內側翻在路中間，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台...

6旬男見「抗癌新藥」影片投21萬欲成內部投資人 機警行員幫他擋下了

66歲李姓男子在抖音看到「抗癌新藥」影片，好奇與對方取得聯繫，逐漸相信自己可以成為集團「內部投資名額」，準備投入21萬元...

影／南投清晨街頭現巨獸？慣竊出獄偷挖土機 揮鏟襲警畫面曝光

竊盜慣犯林姓男子出獄半年，又竊取一輛挖土機清晨開上馬路，驚醒睡夢中的居民。警方到場攔查時，他竟操作鏟斗衝撞，還動手打傷員...

大學系主任新竹城隍祭遺失背包…內有心愛labubu 感謝好人拾獲送警

一年一度的新竹城隍祭熱鬧登場，吸引大批人潮湧入市區。上周六（6日）上午，銘傳大學廣電系主任杜聖聰不慎在市區遺失內含重要物...

看電影滑手機亮光引衝突 新莊影廳2男推擠掛彩互控

新北市新莊區1間電影院昨晚發生推擠糾紛。30歲陳男與25歲卓女在影廳內因手機發出亮光，後方37歲陳男不滿摔飲料濺到卓女衣...

台中首支企業義消分隊由中陽領頭今成軍 正妹分隊長：鼓勵女性參與

中陽集團為善盡企業社會責任，另也強化台中市的消防能量、防災效能，成立台中市第一支企業義勇消防分隊，今早在台中市消防局舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。