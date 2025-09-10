影／清晨驚見紅色轎車逆向闖入國道4號內車道 下豐勢交流道揚長而去

國道4號豐原路段清晨1輛紅色轎車竟逆向闖入內車道，一路險象環生，國道三隊泰安分隊立即通知交控中心協助監看CCTV及利用CMS提醒用路人注意，而後發現該車於5時35分自行下豐勢交流道離去，雖未造成事故，警方強調車輛已嚴重違規，將通知車主到案說明，依規定舉發最高可處3萬6千元罰鍰。

泰安分隊表示，網傳國道4號豐原路段清晨5時許，有紅色轎車逆向駛上國道的內車道，勤指中心於5時33分接獲報案，稱於國道4號西向14公里處有汽車逆向行駛國道，立即派遣巡邏車前往處理，並通知交控中心協助監看CCTV發現該車於5時35分自行下豐勢交流道而去。

國隊三隊指出，檢視此一車輛已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛的規定，可處汽車駕駛人新台幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並已通知車主到案說明，查證後依規定舉發，如涉及刑案將依法偵辦。