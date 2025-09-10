蘆洲大叔陽台燒金紙即去洗澡 引發火警網友炸鍋罵翻

新北市蘆洲區長安街昨晚發生住宅火警，某社區8樓發出橘紅火光，雲梯車升上查看回報是屋主在陽台燒金紙，臉書社群炸鍋質疑十幾輛消防車警笛聲這麼大動靜都沒察覺？結果是屋主點火焚燒金紙就去洗澡了。

蘆洲長安街居住人口非常密集，昨天8點半左右，倒垃圾民眾發現成功國小左斜前方華廈型社區鄰長安街8樓住戶陽台疑似發生火警，通知社區警衛前往敲門按鈴皆無人回應，隨即向119報案。

新北市消防局共派遣21車、45人前往處置，初期約10餘輛車先趕抵，警方封路雙向禁止通行以利消防車、雲梯車作業。1組消防隊員徒步至住戶門外持續呼喚仍無反應，另並升起雲梯長臂從屋外查看，陽台不斷發出閃爍橘紅色火光，抵達時除了發現火勢，也看見56歲男屋主從浴室衝出來開門。

原來他在陽台鐵窗邊女兒牆上放了1個直徑約20公分雙耳淺陶鍋，點火焚燒金紙即轉身進屋去浴室洗澡，火苗向上延燒到陽台天花板掛滿的宗教五色串旗引發火警。消防隊進門之後拿陽台水管迅速撲滅火勢，除了牆壁被火煙燻黑，沒有燒進屋內、無人受傷。