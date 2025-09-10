三峽警護送2失智長者返家 籲指紋捺印助更快回到家

新北三峽警分局近日接連有2名失智長者在外迷路，經員警協助確認身分後護送返家；警方呼籲，若家中有失智長者，可至派出所申請「指紋捺印」建檔以利辨識身分，更快找到回家的路。

新北市三峽警分局以訊息說明，近日接連處理兩起失智長者迷途案。吉埔派出所警員卓柏豪、潘建霖8月26日清晨5時許在所內執勤時，聽到門口有奇怪聲響，發現一名老翁不斷以拐杖敲打地磚，兩人上前關心，但老翁說不清敲地磚原因，也無法表明身分，疑似罹患失智症；員警立即比對過往建檔資料，確認他是住離派出所約1公里的84歲鄭姓伯伯，親自將他護送返家。

另一起為北大派出所9月2日傍晚接獲報案，街頭一名老婦疑似迷路，副所長江岳桐與警員洪郁閔趕抵現場，發現她只能以簡短片語應答，無法正常表達身分；員警在她隨身包包中翻找到一張寫有姓名的照片，比對後確認老婦住在樹林區大雅路，隨即將她護送回家。

三峽警分局表示，家中若有高齡長者或失智家屬，出門時最好有親友在旁照顧，避免單獨外出，也建議到各分局偵查隊或派出所申請「指紋捺印」建檔，也可向各縣市政府社會局申請「預防走失手鍊」，資料會分送相關單位建檔，能讓警方快速聯繫家屬，幫助他們更快找到回家的路。