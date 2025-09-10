三峽警護送2失智長者返家 籲指紋捺印助更快回到家

快訊

中央社／ 新北10日電

新北三峽警分局近日接連有2名失智長者在外迷路，經員警協助確認身分後護送返家；警方呼籲，若家中有失智長者，可至派出所申請「指紋捺印」建檔以利辨識身分，更快找到回家的路。

新北市三峽警分局以訊息說明，近日接連處理兩起失智長者迷途案。吉埔派出所警員卓柏豪、潘建霖8月26日清晨5時許在所內執勤時，聽到門口有奇怪聲響，發現一名老翁不斷以拐杖敲打地磚，兩人上前關心，但老翁說不清敲地磚原因，也無法表明身分，疑似罹患失智症；員警立即比對過往建檔資料，確認他是住離派出所約1公里的84歲鄭姓伯伯，親自將他護送返家。

另一起為北大派出所9月2日傍晚接獲報案，街頭一名老婦疑似迷路，副所長江岳桐與警員洪郁閔趕抵現場，發現她只能以簡短片語應答，無法正常表達身分；員警在她隨身包包中翻找到一張寫有姓名的照片，比對後確認老婦住在樹林區大雅路，隨即將她護送回家。

三峽警分局表示，家中若有高齡長者或失智家屬，出門時最好有親友在旁照顧，避免單獨外出，也建議到各分局偵查隊或派出所申請「指紋捺印」建檔，也可向各縣市政府社會局申請「預防走失手鍊」，資料會分送相關單位建檔，能讓警方快速聯繫家屬，幫助他們更快找到回家的路。

另外，政府長照政策也提供失智與失能長者多項服務，包括居家照顧、喘息服務、環境改善等，民眾可撥打1966長照專線諮詢，讓照顧者獲得更多支援。

新北市三峽警分局吉埔派出所警員8月26日清晨發現一名疑似失智症老翁在派出所外，立即比對資料確認身分，親自將他護送返家。（翻攝照片）中央社記者曹亞沿傳真　114年9月10日 中央通訊社
新北市三峽警分局吉埔派出所警員8月26日清晨發現一名疑似失智症老翁在派出所外，立即比對資料確認身分，親自將他護送返家。（翻攝照片）中央社記者曹亞沿傳真　114年9月10日 中央通訊社

三峽 失智症

相關新聞

影／南投清晨街頭現巨獸？慣竊出獄偷挖土機 揮鏟襲警畫面曝光

竊盜慣犯林姓男子出獄半年，又竊取一輛挖土機清晨開上馬路，驚醒睡夢中的居民。警方到場攔查時，他竟操作鏟斗衝撞，還動手打傷員...

北市婦疑失智走失只會微笑 警靠「藥袋」廣播醫院助返家

台北市中正二分局南海路派出所女警顏君芸，日前巡邏時獲報一名疑似失智走失的楊姓婦人需要協助，楊婦雖然滿臉笑容，但面對員警提...

板橋火車站前公車猛撞多元化計程車 駕駛與乘客受困3人傷

新北市板橋火車站北門今天中午發生嚴重車禍。1輛多元化計程車在車站載客後欲變換車道時遭後方公車撞上，駕駛與2名乘客受困車內...

影／驚見回收袋千元鈔 宜市清潔隊員不貪財…喊人取回15萬影像曝

拾金不昧，善行未張揚。宜蘭市32歲清潔隊員周忠逸上月29日晚間在回收車上執行勤務時，從民眾丟棄的一袋回收物中發現大筆千元...

大學系主任新竹城隍祭遺失背包…內有心愛labubu 感謝好人拾獲送警

一年一度的新竹城隍祭熱鬧登場，吸引大批人潮湧入市區。上周六（6日）上午，銘傳大學廣電系主任杜聖聰不慎在市區遺失內含重要物...

看電影滑手機亮光引衝突 新莊影廳2男推擠掛彩互控

新北市新莊區1間電影院昨晚發生推擠糾紛。30歲陳男與25歲卓女在影廳內因手機發出亮光，後方37歲陳男不滿摔飲料濺到卓女衣...

