藝人蘇見信掉皮包尋回 讚澎湖警察好有人情味

前信樂團主唱、藝人蘇見信，在澎湖拍劇，日前意外掉了皮包，馬公警方調閱周邊路口監視器畫面，循線找到失主領回；蘇見信表達感謝，盛讚「澎湖警察好有人情味」。

蘇見信，目前在澎湖拍攝劇集，今天上午在馬公北辰傳統市場進行拍攝。

曾以一首「死了都要愛」紅遍各地的知名男歌手蘇見信，日前在澎湖拍劇過程中，意外掉了皮包，馬公警方獲報，沿路調閱周邊路口監視器畫面，證實失主是蘇見信本人，並通知至派出所領回。

蘇見信在前往馬公分局光明派出所領取失物時，感謝民眾拾金不昧，對警方積極協助，表達高度謝意除表達感謝，並盛讚「澎湖警察好有人情味」。