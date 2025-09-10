藝人蘇見信掉皮包尋回 讚澎湖警察好有人情味

快訊

中央社／ 澎湖縣10日電

前信樂團主唱、藝人蘇見信，在澎湖拍劇，日前意外掉了皮包，馬公警方調閱周邊路口監視器畫面，循線找到失主領回；蘇見信表達感謝，盛讚「澎湖警察好有人情味」。

蘇見信，目前在澎湖拍攝劇集，今天上午在馬公北辰傳統市場進行拍攝。

曾以一首「死了都要愛」紅遍各地的知名男歌手蘇見信，日前在澎湖拍劇過程中，意外掉了皮包，馬公警方獲報，沿路調閱周邊路口監視器畫面，證實失主是蘇見信本人，並通知至派出所領回。

蘇見信在前往馬公分局光明派出所領取失物時，感謝民眾拾金不昧，對警方積極協助，表達高度謝意除表達感謝，並盛讚「澎湖警察好有人情味」。

馬公分局表示，藝人蘇見信的皮包失而復得，充分展現警方「為民服務」責任，不僅讓遺失財物物歸原主，最可貴的是遠道來澎的知名歌手親身感受到澎湖在地溫暖與人情味，讓彼此都擁有這段美好回憶。

前信樂團主唱、藝人蘇見信（右）在澎湖拍戲，日前意外掉了皮包，馬公警方通知他到派出所領回；蘇見信感謝民眾拾金不昧，並盛讚「澎湖警察好有人情味」。（馬公分局提供）中央社
前信樂團主唱、藝人蘇見信（右）在澎湖拍戲，日前意外掉了皮包，馬公警方通知他到派出所領回；蘇見信感謝民眾拾金不昧，並盛讚「澎湖警察好有人情味」。（馬公分局提供）中央社

