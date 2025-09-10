龍潭分局於9月5日結合桃園市私立健行幼兒園親師座談會。圖：警方提供

為響應114年全國交通安全月，桃園市龍潭警分局於9月5日結合桃園市私立健行幼兒園親師座談會，舉辦一場寓教於樂的交通安全宣導活動，期望協助家長培養孩童的交通安全意識與自我保護能力，並強化家庭教育在交通安全觀念中的重要性。

交通安全除了依靠學校教育外，家庭教育同樣不可或缺。圖：警方提供

活動中，警方運用靖娟兒童安全文教基金會提供的「幼童視野體驗眼鏡」，讓家長親身體驗孩子因身心發展尚未成熟而產生的視野限制。許多成年人認為安全的日常交通情境，對幼童而言卻可能隱藏潛在風險。此外，活動也透過互動方式，生動地傳達交通安全知識，內容涵蓋認識交通號誌、安全過馬路的步驟，以及提醒孩童切勿在馬路上玩耍等。同時呼籲家長遵守交通安全規範，例如開車接送時應使用安全座椅、騎乘機車務必替孩童佩戴安全帽等重要安全觀念。

龍潭分局長施宇峰特別呼籲，交通安全除了依靠學校教育外，家庭教育同樣不可或缺。家長應以身作則，在日常生活中落實「車輛慢看停、行人安全行」，並共同培養「人本交通－停讓文化」，讓交通安全觀念從小培養紮根，成為日常習慣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：交通安全月寓教於樂 龍潭警攜手幼兒園強化家長觀念