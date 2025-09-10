快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

交通安全月寓教於樂 龍潭警攜手幼兒園強化家長觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

S 6332438 0
龍潭分局於9月5日結合桃園市私立健行幼兒園親師座談會。圖：警方提供

為響應114年全國交通安全月，桃園市龍潭警分局於9月5日結合桃園市私立健行幼兒園親師座談會，舉辦一場寓教於樂的交通安全宣導活動，期望協助家長培養孩童的交通安全意識與自我保護能力，並強化家庭教育在交通安全觀念中的重要性。

S 6332437 0
交通安全除了依靠學校教育外，家庭教育同樣不可或缺。圖：警方提供

活動中，警方運用靖娟兒童安全文教基金會提供的「幼童視野體驗眼鏡」，讓家長親身體驗孩子因身心發展尚未成熟而產生的視野限制。許多成年人認為安全的日常交通情境，對幼童而言卻可能隱藏潛在風險。此外，活動也透過互動方式，生動地傳達交通安全知識，內容涵蓋認識交通號誌、安全過馬路的步驟，以及提醒孩童切勿在馬路上玩耍等。同時呼籲家長遵守交通安全規範，例如開車接送時應使用安全座椅、騎乘機車務必替孩童佩戴安全帽等重要安全觀念。

龍潭分局長施宇峰特別呼籲，交通安全除了依靠學校教育外，家庭教育同樣不可或缺。家長應以身作則，在日常生活中落實「車輛慢看停、行人安全行」，並共同培養「人本交通－停讓文化」，讓交通安全觀念從小培養紮根，成為日常習慣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：交通安全月寓教於樂 龍潭警攜手幼兒園強化家長觀念

延伸閱讀：

  1. 中研院士林慧觀赴長庚科大演講 與師生交流癌療新視角
  2. 桃市圖「好書交換」人數創新高 逾2萬舊書換新主人

桃園 幼兒園

延伸閱讀

瑞士人愛登山 過度自信缺裝備每年意外4萬件

龍潭7旬婦搭公車暴怒 與司機吵架場面超火爆

熱過頭！男外出疑熱衰竭倒路旁 龍潭警暖心載返家

成功守護民眾80萬血汗錢 龍潭警表揚銀行有功人員

相關新聞

苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道

一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞，轎車擦撞陸橋後往內側翻在路中間，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台...

影／成大開學第二天…學生租屋處10多車被砸 警逮1嫌

一名30多歲的男子昨天凌晨情緒失控，隨機砸毀台南市北區租屋處樓下10多輛機車面板，租客中有成功大學學生上網無奈表示來台南...

​高雄愛河口驚傳男子落水不治 警消急拉上岸…身上有尿袋

高雄市前金區五福三路於今上午8時許驚傳溺水意外，1名男子漂浮在水面上，警、消獲報後迅速趕抵現場，立即將他上岸，但已經氣絕...

影／高雄警掃蕩賭博 甕中捉鱉破門搗獲破天九牌賭場

高雄市鳳山區暗藏天九牌賭場，警方接獲情資，查出賭場暗藏鳳山區凱旋路民宅，5日凌晨動員查緝，破門查獲賭場人員及賭客38人，...

OHCA急救成功率逾3成！ 嘉市消防獲年度團體銀質獎

消防署每年9月9日「救護日」辦理消防績優救護人員、團體表揚活動，以彰顯各縣市緊急救護專業技能與素養；嘉義市在到院前心肺功...

影／外籍遊客野柳觀光搭公車丟手機 金山警40分鐘找回…仍在原位上

24歲菲律賓籍邱姓女子日前從淡水搭基隆運客到野柳觀光，手機不慎掉在公車上，她心急如焚報案，指孤身一人置身處異鄉，人生地不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。