影／高雄警掃蕩賭博 甕中捉鱉破門搗獲破天九牌賭場

高雄市鳳山區暗藏天九牌賭場，警方接獲情資，查出賭場暗藏鳳山區凱旋路民宅，5日凌晨動員查緝，破門查獲賭場人員及賭客38人，賭資及抽頭金20餘萬元，將全案依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市警鳳山分局得知賭場地點，9月5日凌晨2點50分組成專案小組，持搜索票查緝，破門衝入賭場，查獲賭場負責人陳姓男子（50歲）、把風的葉姓男子（38歲），以及36名男女賭客，現場查扣抽頭金2萬5800元、賭資19萬7000元，以及天九牌、骰子等賭具。

全案警詢後，將陳男、葉男依刑法賭博罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，其餘36名賭客則依社會秩序維護法裁處。