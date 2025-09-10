快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

影／高雄警掃蕩賭博 甕中捉鱉破門搗獲破天九牌賭場

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區暗藏天九牌賭場，警方接獲情資，查出賭場暗藏鳳山區凱旋路民宅，5日凌晨動員查緝，破門查獲賭場人員及賭客38人，賭資及抽頭金20餘萬元，將全案依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市警鳳山分局得知賭場地點，9月5日凌晨2點50分組成專案小組，持搜索票查緝，破門衝入賭場，查獲賭場負責人陳姓男子（50歲）、把風的葉姓男子（38歲），以及36名男女賭客，現場查扣抽頭金2萬5800元、賭資19萬7000元，以及天九牌、骰子等賭具。

全案警詢後，將陳男、葉男依刑法賭博罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，其餘36名賭客則依社會秩序維護法裁處。

鳳山分局強調，警方將持續掃蕩轄區不法賭博場所，絕不容許任何犯罪行為危害社會治安，藉此淨化居住環境。

高雄警方查緝賭場，破門查獲38名男女聚賭。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝賭場，破門查獲38名男女聚賭。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝賭場，破門查獲38名男女聚賭。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝賭場，破門查獲38名男女聚賭。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝賭場，破門查獲38名男女聚賭，查扣賭資和賭具。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝賭場，破門查獲38名男女聚賭，查扣賭資和賭具。記者林保光／翻攝

