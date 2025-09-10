OHCA急救成功率逾3成！ 嘉市消防獲年度團體銀質獎

消防署每年9月9日「救護日」辦理消防績優救護人員、團體表揚活動，以彰顯各縣市緊急救護專業技能與素養；嘉義市在到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率達32.51%，獲丙組團體銀質獎；第一消防大隊第一分隊林哲全、駱彥廷分榮獲「資深救護貢獻獎」、「急救精靈獎」。

嘉義市消防局表示，團體組評核為各縣市「受理無生命徵象（OHCA）案件線上指導心肺復甦術（CPR）急救成功（ROSC）之比率」及「執行急救處置致患者康復出院之急救成功率」。嘉義市2024年緊急救護出勤達1萬7千餘件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率達32.51%，另外有17人康復出院，康復出院率更高達8.64%，雙雙創下消防局歷史新高，亮眼成績相當不容易，由消防局副局長李宗儒前往內政部消防署代表領獎。

嘉義市消防局長郭立昌說，「每當警笛聲響徹城市，那是生命的呼喚，也是我們肩負的責任。」緊急救護勤務在消防工作中佔有極高比例，提升救護品質與精進救護專業，一直是消防局的重點工作，救護永續不僅是技術的提升，更是對生命的尊重與守護。