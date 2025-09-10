快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

聽新聞
0:00 / 0:00

OHCA急救成功率逾3成！ 嘉市消防獲年度團體銀質獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

消防署每年9月9日「救護日」辦理消防績優救護人員、團體表揚活動，以彰顯各縣市緊急救護專業技能與素養；嘉義市在到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率達32.51%，獲丙組團體銀質獎；第一消防大隊第一分隊林哲全、駱彥廷分榮獲「資深救護貢獻獎」、「急救精靈獎」。

嘉義市消防局表示，團體組評核為各縣市「受理無生命徵象（OHCA）案件線上指導心肺復甦術（CPR）急救成功（ROSC）之比率」及「執行急救處置致患者康復出院之急救成功率」。嘉義市2024年緊急救護出勤達1萬7千餘件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率達32.51%，另外有17人康復出院，康復出院率更高達8.64%，雙雙創下消防局歷史新高，亮眼成績相當不容易，由消防局副局長李宗儒前往內政部消防署代表領獎。

嘉義市消防局長郭立昌說，「每當警笛聲響徹城市，那是生命的呼喚，也是我們肩負的責任。」緊急救護勤務在消防工作中佔有極高比例，提升救護品質與精進救護專業，一直是消防局的重點工作，救護永續不僅是技術的提升，更是對生命的尊重與守護。

消防局表示，為了實現救護永續，消防局持續配備更高階、新式的救護裝備器材，確保每一次出勤都能以最高標準完成任務，並與嘉義區各急救責任醫院及醫療指導醫師合作，「共同寫歷史，作伙拚未來」。

消防署年度消防績優救護頒獎，嘉義市獲團體銀質獎。圖／嘉義市消防局提供
消防署年度消防績優救護頒獎，嘉義市獲團體銀質獎。圖／嘉義市消防局提供
消防署年度消防績優救護頒獎，嘉義市獲團體銀質獎，市消防局副局長李宗儒（右）前往消防署代表領獎。圖／嘉義市消防局提供
消防署年度消防績優救護頒獎，嘉義市獲團體銀質獎，市消防局副局長李宗儒（右）前往消防署代表領獎。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局第一消防大隊第一分隊駱彥廷榮獲「急救精靈獎」。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局第一消防大隊第一分隊駱彥廷榮獲「急救精靈獎」。圖／嘉義市消防局提供

嘉義 成功

延伸閱讀

影／彰化福興保麗龍倉庫清晨大火 機器人助攻撲滅

消防署表揚79績優救護人員 吳恩碩遺孀代表受獎

成吉思汗台中館女會員今重訓後倒地 無生命跡象送醫急救

金門勇奪全國消防「金質獎」 囊括團體與個人獎項表現亮眼

相關新聞

苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道

一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞，轎車擦撞陸橋後往內側翻在路中間，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台...

板橋公寓突竄大量火煙 巷內濃煙密布消防馳援灌救

新北市板橋區吳鳳路1棟4層樓公寓今天上午9時許3樓發生火警，大量火煙不斷竄出。新北市消防局派遣人車前往救援，消防人員到場...

影／成大開學第二天…學生租屋處10多車被砸 警逮1嫌

一名30多歲的男子昨天凌晨情緒失控，隨機砸毀台南市北區租屋處樓下10多輛機車面板，租客中有成功大學學生上網無奈表示來台南...

​高雄愛河口驚傳男子落水不治 警消急拉上岸…身上有尿袋

高雄市前金區五福三路於今上午8時許驚傳溺水意外，1名男子漂浮在水面上，警、消獲報後迅速趕抵現場，立即將他上岸，但已經氣絕...

影／高雄警掃蕩賭博 甕中捉鱉破門搗獲破天九牌賭場

高雄市鳳山區暗藏天九牌賭場，警方接獲情資，查出賭場暗藏鳳山區凱旋路民宅，5日凌晨動員查緝，破門查獲賭場人員及賭客38人，...

OHCA急救成功率逾3成！ 嘉市消防獲年度團體銀質獎

消防署每年9月9日「救護日」辦理消防績優救護人員、團體表揚活動，以彰顯各縣市緊急救護專業技能與素養；嘉義市在到院前心肺功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。