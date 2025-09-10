快訊

影／外籍遊客野柳觀光搭公車丟手機 金山警40分鐘找回…仍在原位上

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

24歲菲律賓籍邱姓女子日前從淡水基隆運客到野柳觀光，手機不慎掉在公車上，她心急如焚報案，指孤身一人置身處異鄉，人生地不熟不知怎麼找。金山警調閱監視器查出客運班次後，40分鐘後在車上找回。

金山警分局萬里所長張智傑表示，9月3日中午菲律賓籍邱姓女子，神色慌張報案，她當時從淡水搭基隆客運前往野柳觀光，下車後才驚覺手機遺落在客運內。孤身一人置身異鄉，人生地不熟，不知如何是好。

萬里所警員卓登科受理案件後，隨即調閱監視器逐一比對，迅速鎖定邱女所搭乘的客運班次，並於第一時間與基隆客運公司聯繫，邱女所搭的公車開到基隆，正要返回淡水途中，協調司機在行經萬里區公所站時配合停靠。

邱女一上車走到她坐的中段位置找到手機，並未被拿走，還原封不動留在椅子上，她原本緊張的不得了，因為很多照片和資料都在手機裡面，頓時露出笑容，能找回手機後她十分高興，直說，「台灣的警察太棒了，實在很熱心。」

金山分局長楊力強表示，民眾遇到困難時，能即時伸出援手，無論案件大小，秉持專業與熱忱協助。

外籍女遊客野柳觀光搭公車丟手機，金山警40分鐘找回。記者游明煌／翻攝
外籍女遊客野柳觀光搭公車丟手機，金山警40分鐘找回。記者游明煌／翻攝

基隆 淡水 萬里

