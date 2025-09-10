影／台中北區山西路一段民宅深夜火勢猛烈濃煙竄 幸無人在家

青山宮挾持人質槍擊案件是台北市近30年從未發生過的街頭重大刑案，當時親臨第一線的警官事後坦言，當時台北市警方處理人質挾持經驗及應變不足，若非「阿國」邱國隆萌生死意決定自盡，結局難以想像。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-09-10 09:00