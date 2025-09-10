聽新聞
影／台中北區山西路一段民宅深夜火勢猛烈濃煙竄 幸無人在家
台中市北區山西路一段一間鐵皮加蓋民宅昨天深夜起火，現場火勢猛烈，濃煙竄天，消防局獲報時，一度不能確認屋內是否有人受困，幸好屋主趕回，確認屋內無其他人，火勢約30多分鐘撲滅，起火原因不排除是電氣或其他因素引發，待釐清。
台中市消防局在昨天深夜11時57分獲報，北區山西路一段民宅火警，第八大隊、文昌分隊等7個單位、出動各式消防車18輛、消防人員40名到場，現場由第八大隊組長陳岱宏擔任指揮官。
經查，該建物為1樓RC結構、2樓及3樓鐵皮加蓋建築物，1樓火煙竄出，本局獲報後立即趕往現場救災，火勢於今天零時29分撲滅，無人員傷亡。
現場燃燒1至3樓家具及雜物，燃燒面積約25平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
