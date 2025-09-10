闖新山水庫管制區獵捕台灣穿山甲 男判刑6月

鄭男今年6月27日凌晨0時摸黑潛入基隆新山水庫管制區，獵捕一隻「台灣穿山甲」後裝入白色手提包內，放置機車座墊要逃離，被保全發現後報警，鄭矢口否認直到打開置物箱才坦承犯案。法官依違反野生動物保育法判鄭男有期徒刑6月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，鄭男今年6月27日0時7分前，騎機車到自來水公司新山水庫管制區域，涉嫌摸黑徒手獵捕一隻台灣穿山甲，並將牠裝入白色手提包內，放置機車座墊的置物箱準備離去。

基隆市警第四分局接獲新山水庫保全人員通報，有人侵入水庫管制區域，員警趕至現場攔查，鄭男原本矢口否認，打開置物箱赫然發現穿山甲才坦承犯案，警方將他移送法辦，穿山甲則由基隆市動物保護防疫所安置照顧。

法官指出，台灣穿山甲屬經農業部公告列為珍貴稀有的第二級保育類野生動物，族群量並未逾越環境容許量，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。