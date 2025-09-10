聽新聞
苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道
一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞，轎車擦撞陸橋後往內側翻在路中間，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台6線，否則後果不堪設想，案由警方進一步處理中。
苗栗警察分局文山派出所昨天晚上8點42分接獲報案，苗栗市電台道、國華路地下道引道路口發生2輛轎車碰撞交通事故，員警到場協助管制疏導交通，1名駕駛輕微受傷自行就醫。
警方初步調查，翁姓男子（31歲）駕駛轎車沿國華路地下道引道往南行駛至電台道左轉，與林姓男子（25歲）駕駛轎車在電台道往西直行，2車發生碰撞，林男車子擦撞路旁護欄側翻，雙方駕駛經酒精檢測均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。
這起車禍引起路人議論，還好側翻轎車是往內在電台道，往外則掉落陸橋下方台6線，捏了一把冷汗，苗栗分局呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，並請車輛行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。
