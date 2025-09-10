快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞，轎車擦撞陸橋後往內側翻在路中間，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台6線，否則後果不堪設想，案由警方進一步處理中。

苗栗警察分局文山派出所昨天晚上8點42分接獲報案，苗栗市電台道、國華路地下道引道路口發生2輛轎車碰撞交通事故，員警到場協助管制疏導交通，1名駕駛輕微受傷自行就醫。

警方初步調查，翁姓男子（31歲）駕駛轎車沿國華路地下道引道往南行駛至電台道左轉，與林姓男子（25歲）駕駛轎車在電台道往西直行，2車發生碰撞，林男車子擦撞路旁護欄側翻，雙方駕駛經酒精檢測均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

這起車禍引起路人議論，還好側翻轎車是往內在電台道，往外則掉落陸橋下方台6線，捏了一把冷汗，苗栗分局呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，並請車輛行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。

一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞後往內翻在，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台6線。記者范榮達／攝影
一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞後往內翻在，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台6線。記者范榮達／攝影
一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞後往內翻在，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台6線。記者范榮達／攝影
一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞後往內翻在，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台6線。記者范榮達／攝影

警察 苗栗市 交通事故

延伸閱讀

影／苗栗市大貨車違規左轉 直行機車2女慘摔1重傷、1輕傷

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

影／苗栗市全民運動館開箱 市長：收費保證低於網傳版本

汐止貨櫃引道深夜離奇車禍！ 轎車騎上護欄險墜橋 駕駛竟失蹤

相關新聞

苗栗市電台道陸橋1車擦撞側翻 險掉落7公尺下方省道

一輛轎車昨晚直行在苗栗市電台街陸橋與另輛轎車相撞，轎車擦撞陸橋後往內側翻在路中間，駕駛輕微受傷，還好沒有外翻7公尺下方台...

影／外籍遊客野柳觀光搭公車丟手機 金山警40分鐘找回…仍在原位上

24歲菲律賓籍邱姓女子日前從淡水搭基隆運客到野柳觀光，手機不慎掉在公車上，她心急如焚報案，指孤身一人置身處異鄉，人生地不...

青山宮挾持案曝警方經驗不足 未執行SOP全靠臨場反應

青山宮挾持人質槍擊案件是台北市近30年從未發生過的街頭重大刑案，當時親臨第一線的警官事後坦言，當時台北市警方處理人質挾持經驗及應變不足，若非「阿國」邱國隆萌生死意決定自盡，結局難以想像。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

影／台中北區山西路一段民宅深夜火勢猛烈濃煙竄 幸無人在家

台中市北區山西路一段一間鐵皮加蓋民宅昨天深夜起火，現場火勢猛烈，濃煙竄天，消防局獲報時，一度不能確認屋內是否有人受困，幸...

闖新山水庫管制區獵捕台灣穿山甲 男判刑6月

鄭男今年6月27日凌晨0時摸黑潛入基隆新山水庫管制區，獵捕一隻「台灣穿山甲」後裝入白色手提包內，放置機車座墊要逃離，被保...

抽菸釀失火？台中南屯民宅臥室起火 屋主嗆傷獲救

台中市南屯區黎明路一段的透天厝今天凌晨3時許傳出火警，賴姓屋主嗆傷獲救，現場二樓臥房床墊、牆面受損，賴男坦言曾在床頭抽菸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。