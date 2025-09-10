抽菸釀失火？台中南屯民宅臥室起火 屋主嗆傷獲救

台中市南屯區黎明路一段的透天厝今天凌晨3時許傳出火警，賴姓屋主嗆傷獲救，現場二樓臥房床墊、牆面受損，賴男坦言曾在床頭抽菸，是否與起火有關，火調人員將後續釐清。

今天凌晨3時49分，南屯區黎明路一段透天厝2樓冒出火煙，消防局出動南屯、春社、勤工、烏日分隊計9車30人救災，第四警分局由南屯所副所長率員警2車4人到場，負責交通疏導並設封鎖線警戒。

警消發現，起火點位於賴姓屋主（50歲）臥室的床墊，消防隊迅速布置水線搶救撲滅，賴男僅輕微嗆傷無礙，該臥室床組焚毀、牆面燻黑。賴男嗆傷經救護已無大礙，無須送醫。

賴男稱，火警發生前曾於床頭抽菸，但起火原因尚待消防局火調科鑑識釐清。

火勢完全撲滅後，經消防人員確認已無危害，在今天凌晨4時55分撤離，南屯所警力同步解除管制，恢復勤務。

