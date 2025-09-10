影／彰化福興保麗龍倉庫清晨大火 機器人助攻撲滅

彰化縣福興鄉元中村復興路一處保麗龍倉庫今天清晨發生大火，由火勢猛烈，彰化縣消防局動用20多輛消防車，及一輛消防機器人趕往灌救，花了約一個半小時才撲滅，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨3時56分接獲報案，稱位在福興鄉元中村復興路的一處保麗龍倉庫一樓起火，立即出動各式消防車20輛、救護車1輛、消防機器人1台，消防人員43人前往搶救。