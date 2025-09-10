快訊

影／彰化福興保麗龍倉庫清晨大火 機器人助攻撲滅

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣福興鄉元中村復興路一處保麗龍倉庫今天清晨發生大火，由火勢猛烈，彰化縣消防局動用20多輛消防車，及一輛消防機器人趕往灌救，花了約一個半小時才撲滅，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨3時56分接獲報案，稱位在福興鄉元中村復興路的一處保麗龍倉庫一樓起火，立即出動各式消防車20輛、救護車1輛、消防機器人1台，消防人員43人前往搶救。

消防局指出，火災現場為1層樓鐵皮倉庫，用途為倉庫存放保麗龍及餐盒，由於均是易燃品，火勢猛烈，濃煙衝天，消防人員除了以水線灌救外，並動保消防機器人深入火場，4時42分火勢控制，5時33分火勢撲滅，燃燒樓地板面積約200平方公尺，起火原因由消防局調查中。

彰化縣福興鄉元中村復興路一處保麗龍倉庫今天清晨發生大火，由火勢猛烈，彰化縣消防局動用20多輛消防車、一輛消防機器人及40多名消防人員趕往灌救，費了約一個半小時撲滅。圖／消防局提供
