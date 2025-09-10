快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

房產商遭搶500萬 雄警奔3市逮7嫌

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

警方逮捕涉嫌對葉姓老闆噴辣椒水搶錢的應姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌對葉姓老闆噴辣椒水搶錢的應姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄市三民區昨發生搶案，某房產公司老闆葉姓男子準備交易1筆土地，帶500萬元外出上班，不料在公司附近遭兩名歹徒噴辣椒水，搶走整袋錢。

警方以車追人，循線相繼逮捕7名涉案男女，其中包括2名涉嫌行搶男子，依強盜罪嫌查辦，並追查幕後指使者。

33歲葉姓老闆平時做房地產買賣，之前看妥一塊土地，與對方約定9月8日看地交易，因此隨身帶500萬元去公司。8日上午8時20分許，在高雄市三民區九如路某停車場停車後，帶著裝有500萬元與平板電腦等財物的兩個提袋要步行到民族一路公司上班，不料剛過馬路，突有兩名男子衝上來對他噴辣椒水行搶。

葉姓老闆被噴得睜不開眼，緊抓著提袋不放，但其中1名搶匪硬搶走他兩個提袋，隨即逃逸。警方據報將葉男送醫，幸無大礙。

警方成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，調閱監視器，發現有兩輛車涉案，以車追人，8日下午2時30分許在台中、桃園找到車主楊姓女子（25歲）及開租賃車接應的梁姓男子（20歲）；進而查出楊女把轎車借給19歲陳姓女子，找到陳女後，續查出她的柯姓男友（20歲）涉嫌找人搶葉姓老闆。

警方追查出搶匪及幕後指使人身分，昨下午2時30分在台中市某汽車旅館，另查獲杜姓男子（20歲）和葉姓男子（20歲）。

初步了解，杜男當天搭梁男的接應車監看過程，葉男沒到場，但也一起分贓。警方在他們的行李搜獲20萬元贓款。

事隔近1小時，專案小組另批人馬也在新北市淡水區，查獲涉嫌對葉姓老闆噴辣椒水的應姓男子（18歲），並查出他與在逃的劉姓男子（18歲）涉嫌拉扯葉姓老闆搶錢，劉男昨晚也在台北落網，警方依強盜罪嫌查辦全案，釐清幕後唆使行搶的藏鏡人。

