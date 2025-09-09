漁船在瑞芳鼻頭距岸3浬內拖網捕撈 雷達發現異狀 海巡艇制止送辦
一艘宜蘭籍漁船今天在東北角海域，距離新北市鼻頭漁港3浬內海域以拖網捕撈，海巡署巡防艇到場要求起網，並登檢蒐證後，將依漁業法函報新北市漁業處裁罰。
海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊今天表示，PP-3566巡防艇上午執行巡邏勤務時，艇上雷達發現一艘漁船疑似違規作業，立即前往查處。
巡防艇抵達現場後，確認宜蘭籍漁船從大溪漁港出海後，前往東北角海域，並在距海岸3浬內違反禁令，以拖網捕撈作業。海巡人員要求楊姓船長停止作業並起網，登檢蒐證後，依漁業法送辦。
澳底海巡隊表示，為維護漁業資源及保育海洋生態，將持續透過雷達等監偵系統與各類通報資訊，有效掌握轄區可疑目標。發現疑似違規情形，立即派艇查察，遏止不法行為。民眾如發現破壞海洋生態或環境情事，可立即撥打「118」報案，海巡人員將在第一時間前往處置。
