高爾夫球場男員工闖女更衣室 翻女客愛馬仕名牌包被抓包

彰化縣某知名高爾夫球場8日一名許姓女顧客在球場打完球回女更衣室時，竟發現一名男員工跑進女更衣室正在翻她的愛馬仕名牌包，被她當場喝止，向球場反映時，球場人員竟說「那是員工個人行為，和球場無關」，氣得許女報警，警方今天則通知涉嫌偷竊的張姓男子移送法辦。

許女表示，昨天下午她跟著球隊到彰化某高爾夫球場打完球後，返回女更衣室，準備更衣時，竟發現一名男員工已打開她的置物櫃，手上正拿著她的愛馬仕包包，她當場制止，並立即向球場反映，她的愛馬仕包包價值19萬元，裡面還有5萬多元現金，及ipod，總價值至少25萬元。

許小姐說，讓他們不滿的是，球場現場幹部竟說那是員工個人行為，一副要撇清責任，男員工說他是到女更衣室檢查，又說是好奇才打開包包，他們質疑，為何男員工可以打開上鎖的置物櫃，且女更衣室內大家打完球要沖洗更衣，為何男員工可以進出，如果不是被她當場逮到，包包不見了，球場一定會說「他們不負保管之責」，球場管理怎會如此輕率，昨天直到深夜球場主管才又打電話致歉。