快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

高爾夫球場男員工闖女更衣室 翻女客愛馬仕名牌包被抓包

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某知名高爾夫球場8日一名許姓女顧客在球場打完球回女更衣室時，竟發現一名男員工跑進女更衣室正在翻她的愛馬仕名牌包，被她當場喝止，向球場反映時，球場人員竟說「那是員工個人行為，和球場無關」，氣得許女報警，警方今天則通知涉嫌偷竊的張姓男子移送法辦。

許女表示，昨天下午她跟著球隊到彰化某高爾夫球場打完球後，返回女更衣室，準備更衣時，竟發現一名男員工已打開她的置物櫃，手上正拿著她的愛馬仕包包，她當場制止，並立即向球場反映，她的愛馬仕包包價值19萬元，裡面還有5萬多元現金，及ipod，總價值至少25萬元。

許小姐說，讓他們不滿的是，球場現場幹部竟說那是員工個人行為，一副要撇清責任，男員工說他是到女更衣室檢查，又說是好奇才打開包包，他們質疑，為何男員工可以打開上鎖的置物櫃，且女更衣室內大家打完球要沖洗更衣，為何男員工可以進出，如果不是被她當場逮到，包包不見了，球場一定會說「他們不負保管之責」，球場管理怎會如此輕率，昨天直到深夜球場主管才又打電話致歉。

彰化警方表示，已受理被害人報案，今天張姓嫌犯也到案說明，全案已依竊盜未遂罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

許姓女子昨天到彰化縣某知名高爾夫球場打球後，放在女更衣室的置物櫃竟被男員工打開，還拿著她的愛馬仕名牌包，氣得向球場反映並報警。圖／民眾提供
許姓女子昨天到彰化縣某知名高爾夫球場打球後，放在女更衣室的置物櫃竟被男員工打開，還拿著她的愛馬仕名牌包，氣得向球場反映並報警。圖／民眾提供

愛馬仕

延伸閱讀

行銷教授變身「偽網紅」：買保時捷和愛馬仕，揭開社群真相

把愛馬仕的「養馬規則」搬進寫作人生裡

鄭愷被爆不爽當冤大頭！「小姨子狂刷買35萬名牌包」怒停卡

愛馬仕50萬元耳機厲害在哪？編輯精選Hermès 2025下半年好看的包包、配件

相關新聞

漁船在瑞芳鼻頭距岸3浬內拖網捕撈 雷達發現異狀 海巡艇制止送辦

一艘宜蘭籍漁船今天在東北角海域，距離新北市鼻頭漁港3浬內海域以拖網捕撈，海巡署巡防艇到場要求起網，並登檢蒐證後，將依漁業...

高爾夫球場男員工闖女更衣室 翻女客愛馬仕名牌包被抓包

彰化縣某知名高爾夫球場8日一名許姓女顧客在球場打完球回女更衣室時，竟發現一名男員工跑進女更衣室正在翻她的愛馬仕名牌包，被...

興達電廠新機組天然氣洩漏爆炸 台電反駁下午就外洩「明天供電無虞」

台電興達電廠新二號機今晚8時許測試運轉時，疑似天然氣洩漏發生火警，火勢約40分鐘後撲滅，附近里長質疑廠區下午就有「阿摩尼...

八里水電工持械恐嚇前雇主 新北警追到南投被揮刀劃傷

新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人...

桃園路口車違停數小時無人拖吊 民怨效率差警認疏失

桃園市桃園區中正路及中正三街口今有民眾抱怨一輛轎車違停車道，造成轉彎車輛及公車過不了，批評警方處理效率差、也未見拖吊車到場。桃園警方說明，員警今到場時立即開單告發，同時通知拖吊場...

影／擦撞招牌！鐵架破窗插進三重客運車內 交通阻斷2小時

新北市三重客運1輛大巴士下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁店家招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。