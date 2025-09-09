八里水電工持械恐嚇前雇主 新北警追到南投被揮刀劃傷

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人，卻遭嫌犯持西瓜刀攻擊受傷，最後壓制逮捕身上帶雙刀的林姓男子，他聲稱以為遇到假警察

位於八里區訊塘路的水電行昨天下午1時許報警，聲稱被45歲林姓離職員工持西瓜恐嚇、毀損機車，員警趕抵時嫌犯已駕車逃離。經調閱監視器發現林嫌當時疑似手持鐵棍並非西瓜刀，犯案後沿台61線西濱公路往南逃逸。

蘆洲警分局隨後聲請拘票並派員南下追查，昨天深夜11時許由偵查隊在南投竹山發現嫌犯車輛停在某超商外，便衣刑警盤查正在結帳的林嫌時，他突然從身上抽出西瓜刀揮舞，造成2名員警遭劃傷手部。

接著八里分駐所支援警力趕抵，林嫌看到制服警察才停止攻擊，被制伏後聲稱以為遇到假警察，後來除了西瓜刀，又從他身上搜出另1把短刀，員警詢問為何隨身攜帶雙刀，他竟供稱最近在學蔬果雕花。警詢後依殺人未遂、妨害公務、毀損、恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦，並建請羈押。

新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，當天深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人，卻遭嫌犯持西瓜刀攻擊造成2名員警受傷，最後壓制逮補身上帶雙刀的林姓男子，他聲稱以為遇到假警察。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，當天深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人，卻遭嫌犯持西瓜刀攻擊造成2名員警受傷，最後壓制逮補身上帶雙刀的林姓男子，他聲稱以為遇到假警察。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，當天深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人，卻遭嫌犯持西瓜刀攻擊造成2名員警受傷，最後壓制逮補身上帶雙刀的林姓男子（中），帶回蘆洲警分局調查。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，當天深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人，卻遭嫌犯持西瓜刀攻擊造成2名員警受傷，最後壓制逮補身上帶雙刀的林姓男子（中），帶回蘆洲警分局調查。記者林昭彰／翻攝

