八里水電工持械恐嚇前雇主 新北警追到南投被揮刀劃傷
新北市八里區1家水電行昨天下午被離職員工持械毀損、恐嚇，警方獲報聲請拘票追查，深夜11時許在相距220公里的南投縣找到人，卻遭嫌犯持西瓜刀攻擊受傷，最後壓制逮捕身上帶雙刀的林姓男子，他聲稱以為遇到假警察。
位於八里區訊塘路的水電行昨天下午1時許報警，聲稱被45歲林姓離職員工持西瓜恐嚇、毀損機車，員警趕抵時嫌犯已駕車逃離。經調閱監視器發現林嫌當時疑似手持鐵棍並非西瓜刀，犯案後沿台61線西濱公路往南逃逸。
蘆洲警分局隨後聲請拘票並派員南下追查，昨天深夜11時許由偵查隊在南投竹山發現嫌犯車輛停在某超商外，便衣刑警盤查正在結帳的林嫌時，他突然從身上抽出西瓜刀揮舞，造成2名員警遭劃傷手部。
接著八里分駐所支援警力趕抵，林嫌看到制服警察才停止攻擊，被制伏後聲稱以為遇到假警察，後來除了西瓜刀，又從他身上搜出另1把短刀，員警詢問為何隨身攜帶雙刀，他竟供稱最近在學蔬果雕花。警詢後依殺人未遂、妨害公務、毀損、恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦，並建請羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言