轉彎卡死！車輛路口違停拖吊慢半拍 警方回應了

今有民眾抱怨位於桃園市桃園區中正路及中正三街口，有一輛轎車違停車道，造成轉彎車輛及公車過不了，批評警方處理效率差，也未見拖吊車到場。桃園警分局說明，上午因案件量大，到場時立即開單告發同時通知拖吊場，並在現場等候數10分鐘未見車主；桃園警交大則說，拖吊車到場時該車已自行離去。

民眾今在臉書社團發文指出，桃園市桃園區中正路及中正三街口，一輛白色轎車違停於車道，「這車滿厲害的，停在路中間一整個早上，沒有警員敢動他，來開個單就走了，也不拖吊」，而該車違停在慢車道上，導致轉彎的車沒辦法轉，公車也過不了。

原PO再指，早上報警檢舉過一次，結果開個單就離開，再重新報警一次要求拖吊，1個小時過了還是不見半個人影來處理，批評「這樣子的效率，不曉得是不是一定要等到車禍出人命了，才要處理？」

桃園警分局指出，今上午接獲報案，因同時間案件量大，依程序處理後警方於上午11時07分依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款製單告發，同時通知拖吊車到場。

警方於現場發現車輛車門未鎖，但車內沒有鑰匙，無法協助移開車輛，四處詢問也遍尋不著車主，推測車主於附近訪友，員警在場等候約20分鐘，持續聯繫車主及聯絡吊車排除。