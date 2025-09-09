快訊

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

獨／房貸族再傳佳音 台銀將把最高成數門檻所得收支比降為180%

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

影／擦撞招牌！鐵架破窗插進三重客運車內 交通阻斷2小時

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重客運1輛大巴士下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁店家招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完全阻斷信義路交通將近2小時，鋸斷鐵架才脫困，連垃圾車也只能改道、里長連忙廣播通知里民。

據了解，這輛公車是附近國小的學生專車，送完學生準備返回蘆洲區中正路總站，下午大約4時40分從民族路右轉信義路時，車身已過四分之三，卻擦撞到轉角茶飲店招牌，鐵架撞破玻璃插進車內。

蘆洲民族路、信義路這一帶是舊社區，馬路很狹窄，很考驗大型車駕駛，林姓司機撞到之後曾往前、往後挪動車身試圖脫困都沒成功，結果反而阻斷2線車道造成信義路交通完全中斷。

三重客運公司一度調派拖吊車抵達，但無法拖吊，另外又找工班來鋸斷招牌鐵架才脫困。處理過程中天色越來越暗，沿途收運的垃圾車、廚餘車、資源回收車無法按照原訂路線通行，里長連忙廣播通知變更收運時間、地點。

公車最後約到晚間6時25分才駛離，至於招牌是否太過突出於馬路，後續將由市政府相關單位測量判定。

蘆洲區民族路、信義路周邊是舊社區，馬路很狹窄，很考驗大型車駕駛，招牌是否太過突出於馬路，後續將由市政府相關單位測量判定。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區民族路、信義路周邊是舊社區，馬路很狹窄，很考驗大型車駕駛，招牌是否太過突出於馬路，後續將由市政府相關單位測量判定。記者林昭彰／翻攝
三重客運下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁茶飲店招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，吸引許多民眾圍觀。記者林昭彰／翻攝
三重客運下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁茶飲店招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，吸引許多民眾圍觀。記者林昭彰／翻攝
三重客運下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁茶飲店招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完全阻斷信義路交通將近2小時，鋸斷鐵架才脫困。記者林昭彰／翻攝
三重客運下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁茶飲店招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完全阻斷信義路交通將近2小時，鋸斷鐵架才脫困。記者林昭彰／翻攝

新北 客運

延伸閱讀

台東丟棉被須縮至45公分以下 無法縮減要預約清運

嘉義台82垃圾車失控翻覆 垃圾灑滿地暫時封閉車道

垃圾車也有視野死角 台南交大走入各行政區向駕駛宣講

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

相關新聞

成吉思汗台中館女會員今重訓後倒地 無生命跡象送醫急救

「館長」陳之漢在台中市北屯區有設立成吉思汗旗艦館，過去曾遭人開貨車衝撞，今天下午3時許，一名年約30多歲女會員，作完重訓...

影／擦撞招牌！鐵架破窗插進三重客運車內 交通阻斷2小時

新北市三重客運1輛大巴士下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁店家招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完...

興達電廠新燃氣機組疑天然氣洩漏爆炸 遠在1公里外都聽得到

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支...

轉彎卡死！車輛路口違停拖吊慢半拍 警方回應了

今有民眾抱怨位於桃園市桃園區中正路及中正三街口，有一輛轎車違停車道，造成轉彎車輛及公車過不了，批評警方處理效率差，也未見...

抓到了！高雄房產老闆遭搶500萬 涉搶男子落網

高雄市某房產公司老闆葉姓男子準備交易一筆土地，帶500萬元外出遭伏擊，在公司附近遭歹徒噴辣椒水，搶走裝錢提袋。警方專案小...

大貨車未注意前方回堵追撞3輛小客車 淡水主要聯外台2乙線一度塞爆

新北市淡水區台2乙線往台北方向，下午3時許發生大貨車追撞前方回堵3輛小客車的連環事故，造成1人頸部扭傷送醫，事故占用內側...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。