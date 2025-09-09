聽新聞
0:00 / 0:00
影／擦撞招牌！鐵架破窗插進三重客運車內 交通阻斷2小時
新北市三重客運1輛大巴士下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁店家招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完全阻斷信義路交通將近2小時，鋸斷鐵架才脫困，連垃圾車也只能改道、里長連忙廣播通知里民。
據了解，這輛公車是附近國小的學生專車，送完學生準備返回蘆洲區中正路總站，下午大約4時40分從民族路右轉信義路時，車身已過四分之三，卻擦撞到轉角茶飲店招牌，鐵架撞破玻璃插進車內。
蘆洲民族路、信義路這一帶是舊社區，馬路很狹窄，很考驗大型車駕駛，林姓司機撞到之後曾往前、往後挪動車身試圖脫困都沒成功，結果反而阻斷2線車道造成信義路交通完全中斷。
三重客運公司一度調派拖吊車抵達，但無法拖吊，另外又找工班來鋸斷招牌鐵架才脫困。處理過程中天色越來越暗，沿途收運的垃圾車、廚餘車、資源回收車無法按照原訂路線通行，里長連忙廣播通知變更收運時間、地點。
公車最後約到晚間6時25分才駛離，至於招牌是否太過突出於馬路，後續將由市政府相關單位測量判定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言