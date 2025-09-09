影／擦撞招牌！鐵架破窗插進三重客運車內 交通阻斷2小時

新北市三重客運1輛大巴士下午在蘆洲區民族路右轉時，擦撞路旁店家招牌，鐵架破窗插進車內，司機試圖挪開車身卻越插越深，最後完全阻斷信義路交通將近2小時，鋸斷鐵架才脫困，連垃圾車也只能改道、里長連忙廣播通知里民。

據了解，這輛公車是附近國小的學生專車，送完學生準備返回蘆洲區中正路總站，下午大約4時40分從民族路右轉信義路時，車身已過四分之三，卻擦撞到轉角茶飲店招牌，鐵架撞破玻璃插進車內。

蘆洲民族路、信義路這一帶是舊社區，馬路很狹窄，很考驗大型車駕駛，林姓司機撞到之後曾往前、往後挪動車身試圖脫困都沒成功，結果反而阻斷2線車道造成信義路交通完全中斷。

三重客運公司一度調派拖吊車抵達，但無法拖吊，另外又找工班來鋸斷招牌鐵架才脫困。處理過程中天色越來越暗，沿途收運的垃圾車、廚餘車、資源回收車無法按照原訂路線通行，里長連忙廣播通知變更收運時間、地點。

公車最後約到晚間6時25分才駛離，至於招牌是否太過突出於馬路，後續將由市政府相關單位測量判定。