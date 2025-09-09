消防署表揚79績優救護人員 吳恩碩遺孀代表受獎

台灣推動緊急救護工作邁入30年里程碑，消防署今天選在99救護日表揚79名績優救護人員，包括為救溺水民眾而殉職的消防員吳恩碩，其遺孀代表接受資深救護貢獻獎，全場起立致敬。

內政部消防署今天舉辦「114年消防績優救護人員頒獎活動」，由消防署副署長簡萬瑤頒獎表揚獲得「生命捕手、急救精靈、接生好手、救護之王、緊急救護團體、特殊績優（個人及團隊）」獎項的績優救護人員。

消防署說，得獎者包含各消防局所推舉的15名醫療指導醫師，以及12名榮獲資深救護貢獻獎的高級救護員（EMTP），合計頒發績優救護團隊及人員79名。

值得注意的是，7月發生新北市新店區廣興橋粗坑壩水域救溺案，導致消防員吳恩碩殉職。新北市政府曾表示，吳恩碩執行救援任務時，即便身陷惡水險境仍秉持「人命優先」信念，奮不顧身投入救援，事後追晉為兩線一星分隊長，並入祀新北市忠烈祠，其英勇奉獻精神將永留市民心中。

由於吳恩碩為本次「資深救護貢獻獎」獲獎人之一，今天由其遺孀代表接受獎項，全場人員紛紛起立並鼓掌、致敬。

簡萬瑤會中也特別頒感謝狀，給共同捐贈900片急救填塞止血繃帶的財團法人紡織產業綜合研究所、康力得生技股份有限公司及國紡企業股份有限公司等3家企業。

簡萬瑤表示，這份捐贈是對消防救護工作的莫大支持與肯定，完全體現企業取之於社會、用之於社會的理念。未來，消防機關將善用這批止血繃帶，讓它們在第一線的救護勤務中發揮最大效用，守護每名需要幫助的民眾。

他提到，緊急救護為消防3大任務之一，消防署自民國84年成立以來，一直致力推動第一線緊急醫療救護服務，強化救護人員到院前緊急救護技術，以提高傷病患的存活率。

114年適逢推動緊急救護屆滿30年的重要里程碑，簡萬瑤說，因此今年的救護週特別以「救急三十。究極前行」為主題，感謝無數在緊急救護工作歷程中的重要推手，為台灣緊急救護服務奠定良好的基石，並朝下一個30年持續前行。