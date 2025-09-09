抓到了！高雄房產老闆遭搶500萬 涉搶男子落網

高雄市某房產公司老闆葉姓男子準備交易一筆土地，帶500萬元外出遭伏擊，在公司附近遭歹徒噴辣椒水，搶走裝錢提袋。警方專案小組今天下午在台北逮捕其中1名涉嫌行搶的男子，並追捕到分贓的2男子，全案已有7男女落網，正繼續追查幕後指使者。

據了解，33歲的葉姓老闆平時做房地產買賣，因之前看妥一塊土地，與對方約定昨天看地交易，才隨身帶500萬元去公司。

昨天上午8時20分許，葉姓老闆帶2個提袋裝500萬元等財物，停車後走向高雄市三民區民族一路公司上班，不料剛過馬路，突然2名男子衝過去，1人對他噴辣椒水、1人搶他的提袋 搭乘接應的轎車逃逸。警方據報，將葉姓老闆送醫，已無大礙。

警方成立專案小組，調閱相關監錄系統，發現有2輛車涉案，以車追人，昨天下午在台中、桃園找到轎車主楊姓女子（25歲），以及開租賃車接應的梁姓男子（20歲），查出楊女借車給陳姓女子（19歲），警方找到陳女後才查出她男友柯姓男子（20歲）涉嫌找人去搶葉姓老闆。

今天下午2時30分，警方在台中市某汽車旅館，查獲同搭接應租賃車的杜姓男子（20歲）與另名葉姓男子（20歲），初步了解，杜男天搭梁男的車監看，葉男沒到場行搶，可是也分贓款，警方在他們的行李搜獲20萬元贓款。

事隔近1小時，警方專案小組另組人馬也在新北市淡水區，查獲涉嫌對葉姓老闆噴辣椒水的應姓男子（18歲），並查出在逃的劉姓男子（18歲）涉嫌拉扯葉姓老闆搶錢，正追緝中。