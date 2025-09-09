聽新聞
大貨車未注意前方回堵追撞3輛小客車 淡水主要聯外台2乙線一度塞爆
新北市淡水區台2乙線往台北方向，下午3時許發生大貨車追撞前方回堵3輛小客車的連環事故，造成1人頸部扭傷送醫，事故占用內側2線車道，後方一度回堵約3公里，1小時後排除路況，但靠近下班尖峰時段接著塞。
初步了解，事故地點在接近淡水馬偕醫院之前約300公尺，當時車流量逐漸增大，31歲陳姓司機駕駛大貨車沿台2乙線直行，未注意前方車流開始回堵陸續減速，直接追撞3輛小型車。
第一個被撞的休旅車受衝擊較嚴重，38歲鄧姓男子頸部扭傷送醫治療，車也因此故障發不動，斜停占用內側2線車道，只剩外側1線車道可通行；另2輛被推撞轎車的駕駛44歲王姓女子及41歲陳姓男子沒有受傷，直接將車開到淡水警分局交通分隊接受調查。
事故造成後方回堵約3公里，警方派遣8名警力到場指揮疏導交通，並通知拖吊車到場協助，約下午4時8分排除路況。
