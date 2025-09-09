統計出爐！宜蘭蘇澳這支測速照相取締逾6千件 暫居年度「測速王」

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府警察局最近公布全縣88支固定式照相桿位置，絕大多數是偵測超速照相，地點一公布就馬上引起民眾瘋狂轉發。根據統計比較，位於蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿，今年的取締件數已經超過6千件，暫居宜蘭「年度測速王」。

前年的測速王是位於蘇花路廊新澳隧道北上測速桿，去年受到0403大地震影響，前往花蓮的車流減少，測速王改成礁溪鄉191線4公里的測速桿，不過只有抓到3234件超速，不及前一年的一半；今年前往花蓮的車流回流，根據縣警局統計，今年以來取締最多件數的測速桿位在蘇澳鎮台9線103公里處，累計超過6千件，已是去年礁溪測速取締件數的兩倍。

據了解，這支測速桿靠近蘇花路廊入口不遠處，最高速限50公里，加上10公里寬容值，車速若超過60公里就會被拍照，吃下一張罰單至少1200元起跳。

縣警局交通隊表示，全縣88支固定式照相桿中，絕大多數是超速測桿，只有12支是區間測速、4支闖紅燈；9月起新增兩支測速桿，分別是頭城鎮台2線123公里大溪段北上，速限50公里；壯圍鄉宜9線3公里處中央路三段南下，速限大車50公里、小車60公里，這兩支是警方根據地方居民反映車速過快而增設。

最新統計出爐，宜蘭蘇澳鎮台9線103公里南下測速桿，今年以來的超速取締逾6千件，暫居年度「測速王」，請用路人經過小心。記者戴永華／攝影
