男子無視監視器入店行竊 桃警鎖定嫌犯全力追緝

桃園電子報／ 桃園電子報

51歲李姓男子趁店家人員外出時，推開上鎖的玻璃門進入行竊。圖：讀者提供

桃園區桃鶯路一帶昨(8)日晚間驚傳竊案，一名51歲李姓男子趁店家人員外出時，推開上鎖的玻璃門進入行竊，竊走櫃檯與皮夾內現金約4,000元後逃逸。男子行竊過程中面對監視器毫不在意，直到有外籍顧客進入店內才悄然離開，行徑相當大膽。

警方獲報後立即受理，調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案李男身分。據了解，該名男子為竊盜慣犯，案發後往桃鶯路橋方向離去。目前警方已積極展開查緝，強調將全力緝捕歸案。

桃園警察分局呼籲店家與民眾務必提高警覺，勿將財物置於明顯處，以免遭宵小覬覦。警方並加強周邊巡邏，保障社區安全。

本文章來自《桃園電子報》。

桃園 監視器

