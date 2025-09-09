曾姓自小客車駕駛沿路直行時，未注意前方路況，追撞準備左轉的饒姓機車騎士。圖：讀者提供

桃園區龍安街今(9)日上午發生一起車禍事故，曾姓自小客車駕駛沿路直行時，未注意前方路況，追撞準備左轉的饒姓機車騎士。機車遭撞後再與對向自小客車碰撞，騎士當場倒地，手腳多處擦傷，所幸送醫後無生命危險。

警方獲報後立即趕赴現場協助，並對3人進行酒測，結果均為零，排除酒駕情事。目前事故確切肇事責任仍待進一步調查釐清。

桃園交通中隊分隊長薛嘉凱提醒，駕駛人行車應隨時注意前方動態，保持安全距離，避免因一時疏忽造成事故，確保自己與他人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園龍安街驚險車禍 騎士被追撞波及對向車倒地掛彩