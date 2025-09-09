聽新聞
迷糊老闆拉下書局鐵捲門外出送貨 母女驚魂受困近半小時報警求救
施姓女子帶就讀國中女兒至台北市某書局買文具，老闆陳姓老翁誤以為店內沒客人，拉下鐵捲門外出送貨，母女發現嚇得報警求救，經警方聯繫陳返回開門，受困約20分鐘離開。
警方調查，49歲施姓女子上月16日上午11時許帶就讀國中女兒，前往北市中坡南路某書局購買課業所需文具，在2樓的書架挑選商品時，老闆68歲陳姓老翁臨時要外出送貨及接送親人，察看1樓誤以為店內無人，隨即拉下鐵捲門開車離開。
母女下樓準備結帳發現受困，焦急呼救無人回應，撥打110求助，信義警分局福德街派出所員警到達，查詢陳的身分後致電聯繫，陳聞訊返回書局開門，連連致歉，母女一臉驚恐直說「嚇死了」。
員警安撫母女情緒，確認平安無恙，提醒陳若臨時外出或打烊，應逐層巡視確認無顧客，避免發生類似狀況。
