快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

迷糊老闆拉下書局鐵捲門外出送貨 母女驚魂受困近半小時報警求救

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

施姓女子帶就讀國中女兒至台北市書局買文具，老闆陳姓老翁誤以為店內沒客人，拉下鐵捲門外出送貨，母女發現嚇得報警求救，經警方聯繫陳返回開門，受困約20分鐘離開。

警方調查，49歲施姓女子上月16日上午11時許帶就讀國中女兒，前往北市中坡南路某書局購買課業所需文具，在2樓的書架挑選商品時，老闆68歲陳姓老翁臨時要外出送貨及接送親人，察看1樓誤以為店內無人，隨即拉下鐵捲門開車離開。

母女下樓準備結帳發現受困，焦急呼救無人回應，撥打110求助，信義警分局福德街派出所員警到達，查詢陳的身分後致電聯繫，陳聞訊返回書局開門，連連致歉，母女一臉驚恐直說「嚇死了」。

員警安撫母女情緒，確認平安無恙，提醒陳若臨時外出或打烊，應逐層巡視確認無顧客，避免發生類似狀況。

施姓女子帶就讀國中女兒至台北市某書局買文具，老闆陳姓老翁誤以為店內沒客人，拉下鐵捲門外出，母女報警求救。記者李奕昕／翻攝
施姓女子帶就讀國中女兒至台北市某書局買文具，老闆陳姓老翁誤以為店內沒客人，拉下鐵捲門外出，母女報警求救。記者李奕昕／翻攝

書局 老闆 北市

延伸閱讀

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

石知田皮蛇驚魂！臉冒水泡一度輕忽遭警告：有失明之虞

蘇澳洗車場驚魂！轎車擋風玻璃遭機器撞碎

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

相關新聞

統計出爐！宜蘭蘇澳這支測速照相取締逾6千件 暫居年度「測速王」

宜蘭縣政府警察局最近公布全縣88支固定式照相桿位置，絕大多數是偵測超速照相，地點一公布就馬上引起民眾瘋狂轉發。根據統計比...

抓到了！高雄房產老闆遭搶500萬 涉搶男子落網

高雄市某房產公司老闆葉姓男子準備交易一筆土地，帶500萬元外出遭伏擊，在公司附近遭歹徒噴辣椒水，搶走裝錢提袋。警方專案小...

大貨車未注意前方回堵追撞3輛小客車 淡水主要聯外台2乙線一度塞爆

新北市淡水區台2乙線往台北方向，下午3時許發生大貨車追撞前方回堵3輛小客車的連環事故，造成1人頸部扭傷送醫，事故占用內側...

男子無視監視器入店行竊 桃警鎖定嫌犯全力追緝

桃園區桃鶯路一帶昨(8)日晚間驚傳竊案，一名51歲李姓男子趁店家人員外出時，推開上鎖的玻璃門進入行竊，竊走櫃檯與皮夾內現金約...

桃園龍安街驚險車禍 騎士被追撞波及對向車倒地掛彩

桃園區龍安街今(9)日上午發生一起車禍事故，曾姓自小客車駕駛沿路直行時，未注意前方路況，追撞準備左轉的饒姓機車騎士。機車遭撞後再與對向自小客車碰撞，騎士當場倒地，手腳多處擦傷...

迷糊老闆拉下書局鐵捲門外出送貨 母女驚魂受困近半小時報警求救

施姓女子帶就讀國中女兒至台北市某書局買文具，老闆陳姓老翁誤以為店內沒客人，拉下鐵捲門外出送貨，母女發現嚇得報警求救，經警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。