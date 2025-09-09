中壢民宅惡火1婦4童葬身火窟今辦告別式 張善政弔祭致哀

桃園市中壢區龍安街民宅8月31日清晨大火，奪走1婦4童共5條性命，引發社會關注，兩家葉姓家屬今天在中壢殯葬園區舉辦聯合告別式，市長張善政率員前往祭奠及向家屬致哀，告別式現場布置5人生前照片及播放幼童生前照片影片，到場親友拭淚不捨，場面哀戚。

中壢民宅8月31日清晨惡火，葉家的黃姓媳婦及2幼童、另一葉家2幼童共5人，不幸葬身火窟，兩家葉姓家屬舉辦聯合告別式，張善政率市府教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人公祭弔唁，並慰問家屬節哀、保重。

4名幼童分別就讀普仁、龍岡國小，兩校師長及志工也都到場弔唁致哀，希望這兩對來不及長大的幼小生命「一路好走」。告別式會場布置幼童生前的照片，還有喜愛的玩具，現場播放他們生前的生活點滴及表演畫面，令在場親友紛紛不捨拭淚、雙眼哭紅，場面哀戚。