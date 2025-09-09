假裝購物趁機偷走銀樓金項鍊 竹市警赴桃園旅館逮捕大馬男
馬來西亞籍溫姓男子昨天晚間到新竹市一間銀樓佯稱要購物，竟趁老闆不注意拿走桌上的金項鍊。警方獲報後掌握溫男逃逸路線，當晚在桃園一間旅館逮人，依搶奪罪送辦。
新竹市警察局第二分局今天發布新聞稿指出，40歲馬來西亞籍溫姓男子逾期停留，8日晚間到竹市東門街一間銀樓，佯稱要購買金項鍊，趁老闆不注意順勢拿取桌面上的金項鍊後逃逸。
二分局表示，警方獲報後調閱監視器畫面分析逃逸路線，發現溫男藏匿於桃園一間旅館，當場緝獲到案。現場查扣已變賣所得現金新台幣40萬7770元及金飾典當收據等證物，全案依搶奪罪移送新竹地方檢察署偵辦。
新竹市警察局表示，警方定期進行金融機構安全檢查，以提升業者警覺與防護力，並將持續推動犯罪預防措施，協助檢修監視器與警報系統，與業者合作維護治安。
