彰化線西79歲阿嬤失蹤10天 和美水溝尋獲身亡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣線西鄉一名79歲陳姓阿嬤因患有失智症及糖尿病，8月31日晚間獨自外出後失蹤，家屬心急如焚，透過網路發起協尋，警方也持續搜查。然而今天下午卻傳來噩耗，她被發現在和美鎮彰美路一處水溝內，已明顯死亡，令親友與關心此事的民眾相當悲痛。

彰化縣議員賴清美指出，阿嬤當晚8點左右自住家出門，沿著「和線路」往和美方向徒步前進，僅戴著愛心手環，未攜帶手機或定位設備。由於她長期有健康問題，家屬憂心發生意外，立即報警並動員鄰里協助，同時在社群平台發文，希望民眾幫忙留意。

警方接獲報案後，隨即展開搜尋，從線西一路擴大至和美、彰化市、鹿港，甚至台中烏日，動員警消與志工全力尋找，直到9日下午1點多，警方接獲有人在彰美路二段一處巷弄內發現可疑的拖鞋，趕緊連絡家屬，在附近水溝看到疑似有人的蹤影。

和美消防分隊獲報後趕抵現場，出動3輛消防車、1輛救護車及1艘船艇，由小隊長周凱迪率領7名隊員下水打撈，最終確認正是失蹤10天的陳姓阿嬤，但已無生命跡象，確切死因仍待檢方進一步相驗釐清。

彰化縣線西鄉一名79歲陳姓阿嬤8月31日晚間獨自外出後失蹤，她今被發現在和美鎮彰美路一處水溝內，已明顯死亡。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉一名79歲陳姓阿嬤8月31日晚間獨自外出後失蹤，她今被發現在和美鎮彰美路一處水溝內，已明顯死亡。圖／賴清美提供

阿嬤 失蹤 彰化

