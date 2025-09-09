76歲婦成大旁開車衝撞釀1死2傷 警會勘道路工程改善措施

76歲劉姓婦人今年6月開車行經成功大學旁大學路與勝利路口，疑暴衝闖紅燈釀1死2傷後，再撞上路邊停放20多輛機車才停下，台南地檢署依涉犯過失致死罪嫌10萬元交保，迄今仍偵查中；轄區第一警分局已辦理會勘研議道路工程改善措施，並加強年長者駕車安全宣導。

76歲劉姓老婦今年6月8日下午1時許，持有效駕照高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車行經路口74歲陳姓老翁釀1死2傷；死者妹妹希望檢方能查明車禍事故原因，檢方查扣扣肇事車輛與行車記錄器，持續偵辦中。

第一分局指出，東區今年死亡車禍迄今共計4件，分別為1月25日裕學路90號；6月3日東門路一段188號；6月8日大學、勝利路口；6月23日裕忠、裕敬路口；分局均瞭解研判肇事原因，與交通局等相關單位辦理會勘，研議道路工程改善措施。

因應成大死亡車禍案件，分局再加強年長者駕車安全宣導，走入崇善里等向社區，搭配有獎徵答與長輩們互動，分享交通安全常識，解析東區易肇事路口；藉此讓高齡駕駛養成正確路權觀念，遵守交通規則，有效降低交通事故發生風險。

第一分局統計，今年1至9月取締酒駕共205件、毒駕共25件，因應交通部將9月列為「交通安全月」，本月將加強酒駕、毒駕等各項交通違規執法力道；同時啟動社區交安系列活動，走入各社區鄰里、學校、機關宣導「人本交通-停讓文化」，強化路口安全觀念。

另外，分析東區上半年發生在「路口」的事故件數佔總件數比例近7成，警方將優先針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等態樣加強執法。

分局長章振國提醒，駕駛人應注意「無號誌路口/閃紅閃黃路口」優先權及「禮讓行人」，行人應注意「勿任意穿越路口」，減少違規行為以提升路口安全，警方將針對違規加強執法，降低交通事故發生率。