27歲女失蹤近一周...闖管制區碼頭拖船 港警救助送醫收治1個月

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮港務警察總隊日前在花蓮港22號碼頭停泊拖船上，發現1名27歲台籍女子，她身上沒有證件及金錢，體力不支、精神狀況也不佳，警方提供食物充飢。因擔心女子身心狀況陷入危險，警方與國軍花蓮總醫院溝通協調，院方同意收治1個月。

花蓮港警總隊指出，9月5日下午一名女子誤入花蓮港管制區，第一時間掌握該女子動向並帶回調查，全案依違反商港法移送裁罰。由於明顯發現女子精神狀況不佳，疑似多日未進食，除了積極安撫情緒外，並提供水及食物讓她填飽肚子。

據了解，女子為台中人，曾在花蓮就讀東華大學，上月30日家人通報失蹤，直到5日下午2時30分左右才在拖船上被發現。她稱想看海散心，搭火車到花蓮後，接著一直往海的方向走，到了花蓮港管制站見圍籬柵欄較低，直接跨越再走到碼頭爬上停泊的拖船。

警方安全起見，曾協助女子送醫救治，但她不會自傷也不會傷人，也未領有身障手冊等被拒絕收治；女子與父母關係不佳，也不願請父母處理，後來聯繫上女子姊姊，隔天趕到花蓮關心狀況，感謝警方協助。

港警總隊表示，警方擔心女子可能再陷危險，積極與各醫院協調，終於將她安置在國軍花蓮總醫院留院治療觀察1個月。事後警方與花蓮港務分公司、東部航務中心辦理現地會勘，近期內將增加柵欄高度及設置告示牌，同時加強員警執勤訓練，提升應變能力，防範類似事件發生。

花蓮港務警察總隊日前在花蓮港22號碼頭停泊拖船上，發現1名台籍女子，趕緊帶回調查，並協助安置在國軍花蓮總醫院留院治療觀察1個月。圖／花蓮港警總隊提供
花蓮港務警察總隊日前在花蓮港22號碼頭停泊拖船上，發現1名台籍女子，趕緊帶回調查，並協助安置在國軍花蓮總醫院留院治療觀察1個月。圖／花蓮港警總隊提供

