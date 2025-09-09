影／菲律賓男殺死台灣男後刀丟竹林 態度冷靜說詞避重就輕
一名菲律賓籍男子來台觀光逾期居留，本月6日他涉嫌深夜在台中市潭子區持刀殺死台灣李姓男子後，刀丟竹林，殺人後態度冷靜，被捕時承認動手，但供詞避重就輕，殺人動機仍由檢警釐清中。
台中市李姓男子本月7日清晨倒臥潭子區潭興路附近，身中多刀死亡，檢警查出凶嫌是26歲菲律賓籍男子，他持觀光簽證來台卻逾期居留，6日深夜涉嫌持刀殺死李男，檢方聲押；李男有吸毒、酗酒狀況，常與鄰居有糾紛、地方頭痛，本月初因土地糾紛，涉毆打母親、阿姨，被劉姓表弟等人持棍棒打到骨折，未料李男卻在住院期間，於院外遊蕩時，遭移工殺死，是否有前案有關，檢警將查明。
附近居民說，李男倒臥血泊中是潭子區一處產業道路，旁邊有竹林，農民以為對方酒醉睡在路上，叫不醒才發現他全身是血報案，員警和救護人員到場時，他已身中多刀死亡，未送醫急救。
警方調查，李男被打到骨折受傷住院，在台中慈濟醫院住院期間，半夜獨自外出，走到醫院外500公尺竹林，從監視器畫面看到，他與菲律賓男子路上遭遇，不知何故衝突，據指出，菲律賓男子被捕時承認動手，卻說忘了為何持刀砍人。
往竹林的一處路口監視器畫面顯示，嫌犯砍人後走進竹林旁，將水果刀丟進竹林，他整理凌亂衣物後再往前走，疑似要清除衣物上血漬；據了解，他犯案後和被捕時，神情冷靜，但說詞避重就輕。
