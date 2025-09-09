快訊

影／阿伯東區騎車連續「站起來、坐下去」 危險駕駛挨罰1萬2

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，被民眾行車記錄器拍下後上傳網路，並表示已向警方檢舉；轄區第一警分局交通組檢視影像，證實騎士違規屬實，已依法製單舉發，依道路交通管理處罰條例開罰12000元。

「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨天在Youtube貼出網友投稿影片，指出台南市東區中華東路一段晚間，1名阿伯騎機車時，反覆突然站起又坐下；網友投稿指出「阿伯屁股在癢，檢舉危險駕駛成功」。

第一警分局交通組組長黃文村表示，針對網路貼文流傳1名機車騎士不當駕駛行為的影片，經檢視檢舉影像查證，確認發生於8月17日晚上7時許，中華東路一段與凱旋路口，違規屬實；已比對車牌，依法製單舉發。

分局指出，本案駕駛人違反道路交通管理處罰條例第43條規定的危險駕駛規定，處以12000元罰鍰；呼籲民眾騎乘機車應遵守交通規則，切勿有站立騎乘、蛇行或逼車等危險駕駛行為，以保障自身及其他用路人安全，分局將持續加強取締，以維持交通秩序。

台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，警方開罰12000元。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，警方開罰12000元。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，警方開罰12000元。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，警方開罰12000元。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，警方開罰12000元。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
台南市東區一名阿伯日前騎車途中，不斷重複從機車座位站起又坐下的危險行為，警方開罰12000元。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」

