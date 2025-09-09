聽新聞
影／苗栗市大貨車違規左轉 直行機車2女慘摔1重傷、1輕傷
苗栗市經國路、新東大橋口今天發生一輛違規左轉大貨車，與直行機車相撞交通事故，機車受到猛烈撞擊，騎士、乘客慘摔，分別受輕重傷，詳細事故原因仍需警方調查釐清。
苗栗警分局南苗派出所今天上午6點45分接獲報案，苗栗市經國路、新東大橋路口，發生大貨車重機車碰撞之交通事故，造成李姓機車騎士（女、26歲）及乘客黃姓女子（24歲）受傷，員警到場後立即協助管制疏導交通，2名傷者經由救護車送醫。
警方初步調查，蔡姓男子（46歲）駕駛大貨車，在經國路往南行駛至新東大橋口，違反號誌左轉彎，與李女所騎經國路往北直行機車相撞，蔡、李酒測均無飲酒情形，李女肋骨骨折、脾臟內出血，醫院加護病房觀察治療中，黃女身體多處擦挫傷。
苗栗分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
