影／恐留下前科 大學生淡水棋牌社賭博用電子支付躲查緝無效
新北市有2名真理大學學生在淡水地區的棋牌社和人賭麻將，並用手機電子支付結算輸贏，自以為能躲避查緝，殊不知全程被警方錄影蒐證，警詢後依賭博罪嫌移送地檢署，恐面臨5萬元罰金且將留下前科記錄。
淡水地區有些棋牌社開在校園周邊，且常透過社群平台招攬客人賭博，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。
經過多日明查暗訪，7日安排便衣員警埋伏監控，晚間9時許發現其中1桌4人打麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝。
員警暗中錄影蒐證，待賭客轉帳之後立即表明身分，逮捕24歲張男、24歲劉女、24歲陳男、26歲蔡男，其中劉女、陳男是在學生，另通知現場負責人21歲郭姓店員到案說明。
現場查扣電動麻將桌1張、麻將1副、撲克牌1副、牌尺4支等證物，警詢後依賭博罪嫌將5人函送士林地檢署偵辦。棋牌社將報請新北市政府撤銷牌照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言