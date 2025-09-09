快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

影／恐留下前科 大學生淡水棋牌社賭博用電子支付躲查緝無效

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名真理大學學生在淡水地區的棋牌社和人賭麻將，並用手機電子支付結算輸贏，自以為能躲避查緝，殊不知全程被警方錄影蒐證，警詢後依賭博罪嫌移送地檢署，恐面臨5萬元罰金且將留下前科記錄。

淡水地區有些棋牌社開在校園周邊，且常透過社群平台招攬客人賭博，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。

經過多日明查暗訪，7日安排便衣員警埋伏監控，晚間9時許發現其中1桌4人打麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝。

員警暗中錄影蒐證，待賭客轉帳之後立即表明身分，逮捕24歲張男、24歲劉女、24歲陳男、26歲蔡男，其中劉女、陳男是在學生，另通知現場負責人21歲郭姓店員到案說明。

現場查扣電動麻將桌1張、麻將1副、撲克牌1副、牌尺4支等證物，警詢後依賭博罪嫌將5人函送士林地檢署偵辦。棋牌社將報請新北市政府撤銷牌照。

淡水區北新路某棋牌社被警方查獲4人賭麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝，但全程被警方錄影蒐證，其中2人是大學生。記者林昭彰／翻攝
淡水區北新路某棋牌社被警方查獲4人賭麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝，但全程被警方錄影蒐證，其中2人是大學生。記者林昭彰／翻攝
淡水地區棋牌社常透過社群平台招攬客人，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。記者林昭彰／翻攝
淡水地區棋牌社常透過社群平台招攬客人，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。記者林昭彰／翻攝
淡水地區棋牌社常透過社群平台招攬客人，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。記者林昭彰／翻攝
淡水地區棋牌社常透過社群平台招攬客人，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。記者林昭彰／翻攝
淡水區北新路某棋牌社被警方查獲4人賭麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝，但全程被警方錄影蒐證，其中2人是大學生。記者林昭彰／翻攝
淡水區北新路某棋牌社被警方查獲4人賭麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝，但全程被警方錄影蒐證，其中2人是大學生。記者林昭彰／翻攝

賭博 麻將

延伸閱讀

影／逢甲商圈藏賭場 警衝場破局...賭客懵了呆問：這局怎算

大陸男星許凱被曝劇組內設賭場聚眾賭博 賭金轉帳前女友稱｢保密｣

淡水公司田溪護欄斷裂奪命 專家、議員籲通盤檢討、改耐候材質

大學生淪電騙跑腿 穿西裝扮香港廉署官員涉3案

相關新聞

影／菲律賓男殺死台灣男後刀丟竹林 態度冷靜說詞避重就輕

一名菲律賓籍男子來台觀光逾期居留，本月6日他涉嫌深夜在台中市潭子區持刀殺死台灣李姓男子後，刀丟竹林，殺人後態度冷靜，被捕...

影／苗栗市大貨車違規左轉 直行機車2女慘摔1重傷、1輕傷

苗栗市經國路、新東大橋口今天發生一輛違規左轉大貨車，與直行機車相撞交通事故，機車受到猛烈撞擊，騎士、乘客慘摔，分別受輕重...

影／高雄房產老闆遭噴辣椒水洗劫500萬 警鎖定幕後黑手

高雄市某房產公司老闆葉姓男子準備交易一塊土地，昨天帶500萬元外去上班，卻在公司附近遭2名男子噴辣椒水，搶走裝錢提袋逃逸...

獨／和山光電場翻版！高雄大樹山區又見山頭光禿禿非法掩埋廢棄物

繼和山光電場後，高雄大樹山區又見山林「光頭」濫墾情事，國道3號高速公路旗山與大樹交界處道路大卡車出入頻繁，有時單日高達2...

高雄麥當勞速食店驚見屍體 失蹤男死在廁間勘查無外傷

高雄市楠梓區麥當勞速食店男廁驚見屍體；今天上午速食店員工發覺男廁廁間反鎖多時，開門驚見1名男子趴臥馬桶旁，報警發現男子已...

76歲婦成大旁開車衝撞釀1死2傷 警會勘道路工程改善措施

76歲劉姓婦人今年6月開車行經成功大學旁大學路與勝利路口，疑暴衝闖紅燈釀1死2傷後，再撞上路邊停放20多輛機車才停下，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。