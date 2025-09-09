影／恐留下前科 大學生淡水棋牌社賭博用電子支付躲查緝無效

新北市有2名真理大學學生在淡水地區的棋牌社和人賭麻將，並用手機電子支付結算輸贏，自以為能躲避查緝，殊不知全程被警方錄影蒐證，警詢後依賭博罪嫌移送地檢署，恐面臨5萬元罰金且將留下前科記錄。

淡水地區有些棋牌社開在校園周邊，且常透過社群平台招攬客人賭博，警方在開學季加強監控，近日發現北新路學生出租宿舍附近1家兼營撞球館和棋牌社於社群刊登廣告招攬顧客，疑似暗藏賭博行為。

經過多日明查暗訪，7日安排便衣員警埋伏監控，晚間9時許發現其中1桌4人打麻將，以撲克牌當籌碼，再透過手機電子支付結算輸贏，藉以躲避查緝。

員警暗中錄影蒐證，待賭客轉帳之後立即表明身分，逮捕24歲張男、24歲劉女、24歲陳男、26歲蔡男，其中劉女、陳男是在學生，另通知現場負責人21歲郭姓店員到案說明。