影／「行人地獄」再現？ 男推寵物過馬路遭撞也要受罰

高雄市苓雅區昨晚傳出疑似「行人地獄」車禍，劉姓男子推寵物車走行人穿越道過馬路，遭開車左轉的王姓男子撞上，身上多處擦挫傷，無生命危險，確實車禍原因由警方調查。

昨天晚間近10時，劉姓男子（60歲）與家人一起推著寵物車，在高雄市苓雅區武廟路與武聖路口，走斑馬線過馬路，後來走出斑馬線時，突然王姓男子（26歲）駕駛轎車在路口左轉，直接撞上劉男，劉男倒地，身上多處擦挫傷，寵物車也遭撞翻，推車上的愛犬也受傷。

警方據報到場，並調閱相關監視器佐證，表示初步分析事故原因，是王男未停讓行人及劉男不在劃設的行人穿越道通行，肇事責任待交通大隊分析。