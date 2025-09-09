聽新聞
影／「行人地獄」再現？ 男推寵物過馬路遭撞也要受罰
高雄市苓雅區昨晚傳出疑似「行人地獄」車禍，劉姓男子推寵物車走行人穿越道過馬路，遭開車左轉的王姓男子撞上，身上多處擦挫傷，無生命危險，確實車禍原因由警方調查。
昨天晚間近10時，劉姓男子（60歲）與家人一起推著寵物車，在高雄市苓雅區武廟路與武聖路口，走斑馬線過馬路，後來走出斑馬線時，突然王姓男子（26歲）駕駛轎車在路口左轉，直接撞上劉男，劉男倒地，身上多處擦挫傷，寵物車也遭撞翻，推車上的愛犬也受傷。
警方據報到場，並調閱相關監視器佐證，表示初步分析事故原因，是王男未停讓行人及劉男不在劃設的行人穿越道通行，肇事責任待交通大隊分析。
警方表示，王男開車未禮讓行人，違反道路交通管理處罰條例，可處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年；劉男未在劃設的行人穿越道通行，罰500元罰鍰。
