影／高雄房產老闆遭噴辣椒水洗劫500萬 警鎖定幕後黑手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市某房產公司老闆葉姓男子準備交易一塊土地，昨天帶500萬元外去上班，卻在公司附近遭2名男子噴辣椒水，搶走裝錢提袋逃逸。警方逮捕涉案4名男女，正追查搶嫌和幕後指使者。

據了解，33歲的葉姓老闆平時做房地產買賣，因之前看妥1塊土地，與對方約定昨天看地交易，才隨身帶500萬元要去公司。

昨天上午8時20分許，葉男姓老闆在高雄市三民區九如路某停車後，帶著裝500萬元與平板電腦等財物的2個提袋，要走到三民區民族一路公司上班，途中突然衝上前對他噴辣椒水要搶他的提袋。

葉姓老闆抓著提袋不放，但其中1名搶匪男子硬搶走他2個提袋，2人隨即逃逸。警方據報，將葉姓老闆送醫，已無大礙。

警方成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮追查搶案，調閱監視器，發現有2輛車涉案，以車追人，昨天下午2時30分許，在台中、桃園找到2輛轎車主楊姓女子（25歲）、梁姓男子（20歲），查出楊女轎車借給陳姓女子（19歲），找到陳女才查出男友柯姓男子（20歲）找人去搶葉姓老闆。

警方掌握涉嫌行搶的2名男子身分，並查出指使柯姓男子找人搶劫的幕後黑手身分，正趕赴追捕涉案人當中，全案依強盜等罪嫌查辦。

高雄房產公司老闆光天化日遭搶500萬元，警方追捕涉案的柯姓男子。記者林保光／翻攝
高雄房產公司老闆光天化日遭搶500萬元，警方追捕涉案的柯姓男子。記者林保光／翻攝

