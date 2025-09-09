快訊

獨／和山光電場翻版！高雄大樹山區又見山頭光禿禿非法掩埋廢棄物

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

繼和山光電場後，高雄大樹山區又見山林「光頭」濫墾情事，國道3號高速公路旗山與大樹交界處道路大卡車出入頻繁，有時單日高達200車次，車斗覆蓋黑網看不出運送物品，路口不僅設置監視器，還有「小蜜蜂」進駐盯梢。居民透過衛星空拍發現，綠油油的山坡地之中有一處明顯的黃澄澄區塊，疑遭人砍樹挖土、回填事業廢棄物，抱怨向相關單位檢舉也沒用。

高市府表示，此處為舊案，水利局列管中，已裁罰20萬元；今年6月另由橋檢會同環保局查處偵辦中，任何違法一定嚴查嚴辦。

和山光電場砍伐大面積林木蓋光電板情境令人記憶猶新，同為大樹山區，距離旗山僅一路之隔的偏遠林地也傳出疑似濫墾及偷倒廢棄物情事，大卡車出入頻繁且戒備森嚴，路口設置多台監視器及專人駐守看管工地。

當地里長低調說，台22線旗楠公路15公里處常有大車出入，里民都不知道在做什麼工程，已經跟相關單位提出檢舉，情況沒改變。

「車斗覆蓋黑網，沒人知道他們載什麼東西進去！」居民說，農曆過年前大車出入頻繁，每天上午8點起很多車子出入，不下200車次，整路都是監視器，無法得知實際情況。另位居民說，有人檢舉過，但環保局說此處為合法堆置場。

居民從衛星畫面檢視，綠色山林中一處黃色區塊相當明顯，開挖地點隱密沒有住家，產業道路進入後約600公尺抵達工地，海拔自路口的95公尺上升至開墾處125公尺，現場開挖疑30公尺深、周長600公尺，面積約18000平方公尺，還有疑似砂石車作業中。懷疑不肖之徒濫墾山林、盜挖土石出售後回填事業廢棄物。

高市府環保局駁斥合法之說，並表示，大樹統嶺603地號屬於農牧用地，2020年5月配合橋檢指揮查獲，隔年8月偵結起訴，行為人於2023年12月完成汙泥廢棄物清理。

水利局說明，2019年及2020年以違規堆置土方違反水土保持法裁罰兩次共20萬元，並要求移除堆置土方在案。環保局今年6月19日聯合勘查發現該地仍堆置土方，水利局將依法再裁罰土地所有人，並將限期改正，如有涉及刑事責任亦將依法移送。

「公部門便宜行事，為其掩護止於微罪處理，沒有正義曙光！」居民怒嗆，此案若為市府控管舊案，為何多年未恢復原狀，近日業者又不斷運輸不明土方回填坑洞，若無不法為何要大陣仗雇工看守出入口、嚴密監控出入人員？大樹是重要水源保護區，大高雄七成用水取自高屏攔河堰，回填物會不會危害人體健康，很多疑點無法讓人安心。

高雄大樹山區又出現山頭遭人「剃頭」景觀，不肖業者違法開挖並回填廢棄物。記者劉學聖／攝影
不肖業者在大樹區違法開挖一處農牧用地，在綠油油的山林中十分明顯。記者劉學聖／攝影
高雄大樹山區又傳出違法濫墾山林及回填事業廢棄物， 從空中俯瞰，黃色區塊特別明顯，當時還有疑似砂石車作業中。圖／取自Google Earth
開挖地點位處國道3號高速公路附近，入口處門禁森嚴。記者劉學聖／攝影
高雄大樹山區又出現山頭遭人「剃頭」景觀，不肖業者違法開挖並回填廢棄物。記者劉學聖／攝影
高雄大樹山區出現濫墾山坡地回填廢棄物，位於旗楠公路的單一出入口設置監視器（圖右），疑似聽見風聲，這兩天大卡車突然消失不見。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹山區又出現山頭遭人「剃頭」景觀，不肖業者違法開挖並回填廢棄物。記者劉學聖／攝影
高雄大樹山區又傳出違法濫墾山林及回填事業廢棄物， 從空中俯瞰，黃色區塊特別明顯，表土疑覆蓋建築廢棄土，下方回填物不得而知。記者劉學聖／攝影
環保局 廢棄物 監視器

