獨／和山光電場翻版！高雄大樹山區又見山頭光禿禿非法掩埋廢棄物

繼和山光電場後，高雄大樹山區又見山林「光頭」濫墾情事，國道3號高速公路旗山與大樹交界處道路大卡車出入頻繁，有時單日高達200車次，車斗覆蓋黑網看不出運送物品，路口不僅設置監視器，還有「小蜜蜂」進駐盯梢。居民透過衛星空拍發現，綠油油的山坡地之中有一處明顯的黃澄澄區塊，疑遭人砍樹挖土、回填事業廢棄物，抱怨向相關單位檢舉也沒用。

高市府表示，此處為舊案，水利局列管中，已裁罰20萬元；今年6月另由橋檢會同環保局查處偵辦中，任何違法一定嚴查嚴辦。

和山光電場砍伐大面積林木蓋光電板情境令人記憶猶新，同為大樹山區，距離旗山僅一路之隔的偏遠林地也傳出疑似濫墾及偷倒廢棄物情事，大卡車出入頻繁且戒備森嚴，路口設置多台監視器及專人駐守看管工地。

當地里長低調說，台22線旗楠公路15公里處常有大車出入，里民都不知道在做什麼工程，已經跟相關單位提出檢舉，情況沒改變。

「車斗覆蓋黑網，沒人知道他們載什麼東西進去！」居民說，農曆過年前大車出入頻繁，每天上午8點起很多車子出入，不下200車次，整路都是監視器，無法得知實際情況。另位居民說，有人檢舉過，但環保局說此處為合法堆置場。

居民從衛星畫面檢視，綠色山林中一處黃色區塊相當明顯，開挖地點隱密沒有住家，產業道路進入後約600公尺抵達工地，海拔自路口的95公尺上升至開墾處125公尺，現場開挖疑30公尺深、周長600公尺，面積約18000平方公尺，還有疑似砂石車作業中。懷疑不肖之徒濫墾山林、盜挖土石出售後回填事業廢棄物。

高市府環保局駁斥合法之說，並表示，大樹統嶺603地號屬於農牧用地，2020年5月配合橋檢指揮查獲，隔年8月偵結起訴，行為人於2023年12月完成汙泥廢棄物清理。

水利局說明，2019年及2020年以違規堆置土方違反水土保持法裁罰兩次共20萬元，並要求移除堆置土方在案。環保局今年6月19日聯合勘查發現該地仍堆置土方，水利局將依法再裁罰土地所有人，並將限期改正，如有涉及刑事責任亦將依法移送。