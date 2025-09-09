聽新聞
0:00 / 0:00
高雄麥當勞速食店驚見屍體 失蹤男死在廁間勘查無外傷
高雄市楠梓區麥當勞速食店男廁驚見屍體；今天上午速食店員工發覺男廁廁間反鎖多時，開門驚見1名男子趴臥馬桶旁，報警發現男子已無氣息，確實死因由警方報請檢方相驗。
據了解，死者是48歲的林姓男子，警方根據他所帶的證件，找到家屬，家屬說他在台積電外包工程公司工作，平時由父親載送上下班，昨天上午找不到他，已向仁武警分局報協尋。
在高雄市楠梓區後昌路麥當勞速食店員工今天上午9時許報警，說有男子疑死在男廁內，警方立即趕到速食店，拉起封鎖線，調查，林男死因。
據了解，速食店員工昨晚打掃廁所，便發覺男廁的廁間反鎖，以為有人如廁，但直到今天上午9時許，男廁廁間仍然反鎖多時，才開廁間查看，竟發現男子趴臥馬桶旁，已無氣息。
警方據報前往勘查，發覺林男明顯死亡，現場沒打鬥痕跡，身體沒有明顯外傷，報請橋頭地檢署察署檢察官相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言