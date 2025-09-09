快訊

高雄麥當勞速食店驚見屍體 失蹤男死在廁間勘查無外傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區麥當勞速食店男廁驚見屍體；今天上午速食店員工發覺男廁廁間反鎖多時，開門驚見1名男子趴臥馬桶旁，報警發現男子已無氣息，確實死因由警方報請檢方相驗。

據了解，死者是48歲的林姓男子，警方根據他所帶的證件，找到家屬，家屬說他在台積電外包工程公司工作，平時由父親載送上下班，昨天上午找不到他，已向仁武警分局報協尋。

在高雄市楠梓區後昌路麥當勞速食店員工今天上午9時許報警，說有男子疑死在男廁內，警方立即趕到速食店，拉起封鎖線，調查，林男死因。

據了解，速食店員工昨晚打掃廁所，便發覺男廁的廁間反鎖，以為有人如廁，但直到今天上午9時許，男廁廁間仍然反鎖多時，才開廁間查看，竟發現男子趴臥馬桶旁，已無氣息。

警方據報前往勘查，發覺林男明顯死亡，現場沒打鬥痕跡，身體沒有明顯外傷，報請橋頭地檢署察署檢察官相驗。

林姓男子趴臥麥當勞速食店男廁馬桶旁，死亡多時，今天上午員工報警查出身分。記者林保光／翻攝
