影／「乾兒子」幫減重？台中6旬婦要匯10萬 得知被騙氣撕匯款單

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名6旬婦為減重煩惱，在網上認識自稱「高級體重管理師」的男網友，並認當乾兒子，日前到郵局準備匯款10萬買產品，經郵局行員和警方聯手勸組，婦人才知自己遭詐，氣得當場封鎖對方通話，並怒撕匯款單。

台中市警局烏日分局追分派出所警員蔡兆緯日前接獲郵局通報，一名6旬婦人要匯款向兒子買東西，但奇怪的是，婦人兒子的姓氏與夫婦倆的姓氏不同，擔心婦人遭詐騙，報警協助。蔡兆緯到場時，婦人改口，是要匯款給乾兒子。

蔡兆緯經檢視對話紀錄，發現婦人「乾兒子」的大頭貼疑似是盜用網路上的高顏值照片。婦人才吐露，她和乾兒子僅靠通訊軟體聯繫，在乾兒子每日噓寒問暖關心下，想說光顧一下乾兒子推薦的產品，基於信任，對方公司名稱、地址等細節都沒查證，只是照著對方指示匯款，沒想到換來是欺騙。

婦人聽完蔡兆緯的詳細解後，才恍然大悟自己被騙了，立刻封鎖乾兒子通話，想起自己差點被騙走血汗錢，氣的當場怒撕匯款單。

台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬表示，人人都想擁有健康體態，但如果為了變瘦差點被詐騙，可就得不償失。呼籲民眾，切勿輕信來源不明的網路廣告或陌生話術，不要購買來路不明的食物，避免服用後危害健康，甚至落入詐騙陷阱。如接獲可疑訊息，務必提高警覺，可隨時撥打110向警方報案或撥打「165反詐騙專線」查證，以確保身體健康與財產。

警方發現，詐騙6旬婦人的網友，疑似盜用網路上的高顏值照片。記者趙容萱／翻攝
6旬婦（左）為減重差點匯款10萬買產品，得知被騙後，氣得當場怒撕匯款單。記者趙容萱／翻攝
6旬婦（左）為減重差點匯款10萬買產品，得知被騙後，氣得當場怒撕匯款單。記者趙容萱／翻攝

