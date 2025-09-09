船班停航斷醫療路 馬祖海巡緊急派艇送車禍傷患緊急就醫
馬祖東莒再傳緊急事故！家住東莒島一名女子昨日下午4時許因車禍造成左股骨骨折、頭部血腫，經衛生所醫師評估傷勢嚴重，必須立即送往連江縣立醫院頭部電腦斷層檢查與治療，由於當地不僅缺乏專科醫師與醫療設備，當時更無交通船班可搭，情況刻不容緩，好在馬祖海巡隊派艇馳援將人後送連江縣立醫院急救。
接獲第11巡防區指揮部及連江縣消防局通報後，艦隊分署第10（馬祖）海巡隊立刻啟動緊急應變，派遣線上巡防艇PP-3578艇火速趕往東莒猛澳港，海巡人員與岸巡隊及消防局合作，合力將傷者與陪同人員安全接駁上艇，全速返抵南竿福澳港，再由醫護人員接手送醫急救。
據了解，這已是短短兩天內，馬祖海巡再度出動救援，繼9月6日一名東引婦人因中暑昏迷獲海巡即刻後送後，昨又緊急馳援東莒車禍重傷者，展現海巡「隨傳隨到、使命必達」的救難精神。
馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或無直升機或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年度迄今共執行15次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極協助解決鄉親緊急醫療等後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言