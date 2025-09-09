快訊

影／超拚！桃園失聯移工跳河落跑 逾10警衝下水沿岸追逮3人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區民光東路與春日路口昨發生一輛懸掛報廢車牌的小客車遇警攔查，車上3人拒檢衝下車，跳進一旁南崁溪逃逸。10多名員警到場衝下溪河，於河道較窄處左右包抄，將3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工，依規定移請收容。

昨傍晚6時19分許，桃園警分局小檜溪所員警邱垂剛巡邏行經民光東路與春日路口，發現一輛自小客車懸掛報廢車牌，立即指揮駕駛停車受檢，未料車輛剛停下，車內3名男子立即衝下車拔腿狂奔，跳進一旁南崁溪河床落跑。

員警立即呼叫警力支援並沿河搜尋，發現3人正順著河道往經國路方向走，其中一人爬上河堤，見員警追來馬上又跳回河床；隨後支援警力陸續趕到，10多名員警分別在河道兩岸監控並勸導3人配合盤查，但3人充耳不聞仍持續沿河道行走。

員警於河道較窄的地方，左右包抄將3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工，分別為27歲阮男、42歲黎男及30歲阮男；據了解，3人所駕駛車輛是跟朋友借來代步找工作，沒想到所懸掛車牌已報廢，引起員警注意，雖然拚命跳河落跑仍難逃法網，全案依規定移請收容。

桃園市桃園區民光東路與春日路口昨發生一輛懸掛報廢車牌的小客車遇警攔查，車上3人拒檢衝下車，跳進一旁南崁溪逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區民光東路與春日路口昨發生一輛懸掛報廢車牌的小客車遇警攔查，車上3人拒檢衝下車，跳進一旁南崁溪逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區民光東路與春日路口昨發生一輛懸掛報廢車牌的小客車遇警攔查，車上3人拒檢衝下車，跳進一旁南崁溪逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區民光東路與春日路口昨發生一輛懸掛報廢車牌的小客車遇警攔查，車上3人拒檢衝下車，跳進一旁南崁溪逃逸。記者周嘉茹／翻攝
小檜溪所10多名員警衝下溪河，於河道較窄處左右包抄，將逃逸3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工，依規定移請收容。記者周嘉茹／翻攝
小檜溪所10多名員警衝下溪河，於河道較窄處左右包抄，將逃逸3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工，依規定移請收容。記者周嘉茹／翻攝

南崁 桃園 失聯移工

影／超拚！桃園失聯移工跳河落跑 逾10警衝下水沿岸追逮3人

