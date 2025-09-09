屢勸不聽！高雄婦爬攤位強拿攤餐點 警方要查辦了
高雄市前鎮區1名婦人經常到早餐攤拿了餐點就走人，攤商阻止不讓她拿走餐點，她甚至爬上攤位要拿餐點，令攤商頭痛。民眾將影片貼網，警方認為她無故滋擾店家營業，將依違反社會秩序維護法查辦。
據民眾貼網影片，婦人到早餐攤拿餐點時，店家一再阻止，在她取餐時撥開她的手，但是她還是拿了2包袋裝飲料。店家與她爭搶飲料扯破塑膠袋，說不賣她，但是，她還沒是繞到一旁，趴上攤位要拿店家包裝中的飲料，被店家撥開手。
店家直抱怨這名婦人，每天去拿東西不給錢，警告她要報警，但是婦人依然如故。
前鎮警分局8月26日接到報案，到場處理，表示因買賣糾紛發生爭執，店家也認為無財損且無竊盜情事，不願追究。
後來有人將婦人強拿餐點的影片貼網，警方發現影片內容，認為婦人不聽禁止的行為，妨害安寧秩序，以及無故滋擾店家營業，恐違反社會秩序維護法，將查詢婦人的身分，依法究辦。
