影／8旬翁攀大直橋搖搖欲墜 北市警「抓胯下」救人...驚險畫面曝
台北市一名8旬李姓老翁前天凌晨獨自走到大直橋，情緒低落之下翻越護欄，整個人都已經面向外面搖搖欲墜，路人見狀驚慌失措立刻報警，所幸大直派出所就在大直橋一旁，獲報1分鐘內趕抵，「抓住他胯下」將他抱回安全處後協助送醫，驚險救人一命。
據了解，李翁長期受疾病折磨，又缺少同住家人的關心與互動，逐漸產生疏離與隔閡，情緒一天比一天還要低落，當天晚上他悄悄走出家門，未告知家人來到大直橋。當時風勢呼嘯，老翁僅憑護欄支撐，鞋子甚至都已經脫下來了，孤立無援，路過民眾見狀嚇得趕緊打110報案。
中山分局大直派出所警員吳承陽、蔡明辰、酆政儀獲報火速趕抵，面對隨時可能跳下的老翁，眾人先輕聲安撫、試圖對話，趁著老翁猶豫期間，警員把握時機，迅速上前一把環抱，抓住他胯下抱回橋上安全處；員警事後回想「當時氣氛緊張、手心冒汗，很怕一靠近他就跳下去」。
李姓老翁隨後由救護車送往醫院接受檢查，家屬聞訊趕到陪同，警方也依程序做自殺通報，並提供後續心理關懷管道。
中山警方呼籲，自殺不是解決問題的方法，民眾若面臨心理困境，可撥打生命線1995或安心專線1925，將有專業人員即時協助；同時提醒家屬與社會大眾，多些耐心與陪伴，或許就能避免下一場遺憾。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
