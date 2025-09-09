聽新聞
0:00 / 0:00
汐止貨櫃引道深夜離奇車禍！ 轎車騎上護欄險墜橋 駕駛竟失蹤
新北市汐止區貨櫃引道昨天發生離奇車禍。1輛白色轎車昨晚11時許行經該處時不明原因自撞護欄，右側車輪還直接騎上護欄。汐止警到場時駕駛已離去不知所蹤。警方經聯繫車主表示車輛是借給友人駕駛，已請車主通知駕駛到案說明釐清事故原因。
汐止警方昨天深夜11時許接獲民眾報案表示，貨櫃引道往台北方向有轎車自撞護欄，還發出巨大撞擊聲。警員到場時駕駛已不在現場，經查該輛肇事的白色轎車沿貨櫃引道行駛，經過該處時不明原因自撞護欄，右側車輪還直接騎上護欄，險些墜落高架引道，駕駛肇事後隨即離去。
警方依車號聯繫車主後，車主表示車輛係借給友人駕駛，警方已請車主聯繫友人到案說明釐清事故發生原因，事故車輛已移置拖吊場保管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言