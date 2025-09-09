快訊

汐止貨櫃引道深夜離奇車禍！ 轎車騎上護欄險墜橋 駕駛竟失蹤

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區貨櫃引道昨天發生離奇車禍。1輛白色轎車昨晚11時許行經該處時不明原因自撞護欄，右側車輪還直接騎上護欄。汐止警到場時駕駛已離去不知所蹤。警方經聯繫車主表示車輛是借給友人駕駛，已請車主通知駕駛到案說明釐清事故原因。

汐止警方昨天深夜11時許接獲民眾報案表示，貨櫃引道往台北方向有轎車自撞護欄，還發出巨大撞擊聲。警員到場時駕駛已不在現場，經查該輛肇事的白色轎車沿貨櫃引道行駛，經過該處時不明原因自撞護欄，右側車輪還直接騎上護欄，險些墜落高架引道，駕駛肇事後隨即離去。

警方依車號聯繫車主後，車主表示車輛係借給友人駕駛，警方已請車主聯繫友人到案說明釐清事故發生原因，事故車輛已移置拖吊場保管。

汐止警方與救護人員獲報趕抵，但駕駛已離去不知所蹤。記者黃子騰／翻攝
這輛白色轎車自撞護欄後整輛車騎上護欄險些墜橋。記者黃子騰／翻攝
