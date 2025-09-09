快訊

a1 1024x1024 1 0
「2025壢之慶—中元祭」行車替代路線。圖：中壢分局提供

年度盛事「2025壢之慶—中元祭」將於9月10日至11日登場，屆時中壢地區將湧入大批人潮與車潮。桃園市中壢警分局為維護交通秩序與安全，特別規劃交通管制與疏導措施，並透過結合宮廟活動的媒體曝光，提醒用路人提前改道，配合警方指揮，共同營造安全順暢的交通環境。

a2 768x768 1 0
「2025壢之慶—中元祭」公車改道路線。圖：中壢分局提供

中壢分局表示，9月10日活動首日，重頭戲「水燈排遶境」將於下午2時起展開，沿途行經仁海宮、中壢夜市及銀河廣場。入夜後，水燈排點亮燈火，象徵庇佑地方平安。考量活動吸引眾多信眾與遊客參與，警方已規劃警力加強疏導，並呼籲駕駛人提早規劃行程，避免行經遶境路段，以維交通安全。

中壢分局提到，9月11日進入活動高潮，仁海宮前元化路至環北路區間自上午10時至午夜12時封街，舉辦「慶典之夜」。中壢分局除執行交通管制、派員強化現場疏導外，亦於會場設置交通安全宣導攤位，張貼行人安全布條，並發送LED及USB小燈等宣導品，傳達「來領一盞光、帶一份平安」理念，提醒民眾提升用路安全意識。

有關交通管制路段，中壢分局說明，延平路之環北路至元化路區間，除緊急救護外全面禁止車輛進入。環北中福路口禁止車輛進入中福路。環北路部分路口汽車禁止左轉進入七和路、慈惠三街及六和路，公車與機車除外。元化路125巷及215巷禁止車輛進入。

中壢分局表示，南下桃園往中壢方向，建議替代道路可由延平路右轉環北路後，改道新生路、中美路或中豐路，再接回延平路；北上中壢往桃園方向，則可由延平路左轉元化路，右轉慈惠三街，接環北路後再左轉延平路。

中壢分局提醒，活動周邊停車空間有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具，並遵守現場交通管制規劃，配合員警與義交引導，共同確保活動平安順利舉行。警方將持續秉持「交通安全優先」原則，守護市民朋友在傳統文化盛典中安心參與、快樂回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢「壢之慶—中元祭」明起連2天交管 警曝替代道路

中壢 桃園 交通管制

