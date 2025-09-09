高雄美濃農地遭盜採砂石成大峽谷 陳其邁怒：嚴查嚴辦

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」。高雄市長陳其邁今受訪回應，目前市府和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組，從源頭監管遏止不法盜採，「絕對嚴查嚴辦！絕不寬貸！」也要求期限內完成回填整復，並查扣機具。

陳其邁表示，高雄市政府針對盜採砂石或廢棄土方掩埋，已再三重申立場「絕對嚴查嚴辦！絕不寬貸！」不僅配合檢方聯合稽查，如果農地被超挖土方販售，市府也會要求地主限期履行責任，若對方不配合，市府就會代為履行並拍賣土地，相關機具則查扣不返還，相關行為人移送法辦，目前市府和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組。

陳其邁說，農地應該回歸農地使用，若有違反情勢，會透過聯合稽查小組定期巡檢和使用科技執法，「高雄市政府一定會落實執法，絕不寬貸」。副市長林欽榮表示，市府目前已啟動「密集地毯式巡查」，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。

林欽榮表示，農業局與地政局不定期運用無人機空拍，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除。經濟發展局說明，今年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件計查6處遭盜採土石農地，全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，陸續將針對美濃、六龜、杉林、旗山等熱區展開聯合稽查，也將持續促請中央加速土石採取修法工作，納入刑責，以有效達到嚇阻作用 。