快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃農地遭盜採砂石成大峽谷 陳其邁怒：嚴查嚴辦

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」。高雄市長陳其邁今受訪回應，目前市府和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組，從源頭監管遏止不法盜採，「絕對嚴查嚴辦！絕不寬貸！」也要求期限內完成回填整復，並查扣機具。

陳其邁表示，高雄市政府針對盜採砂石或廢棄土方掩埋，已再三重申立場「絕對嚴查嚴辦！絕不寬貸！」不僅配合檢方聯合稽查，如果農地被超挖土方販售，市府也會要求地主限期履行責任，若對方不配合，市府就會代為履行並拍賣土地，相關機具則查扣不返還，相關行為人移送法辦，目前市府和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組。

陳其邁說，農地應該回歸農地使用，若有違反情勢，會透過聯合稽查小組定期巡檢和使用科技執法，「高雄市政府一定會落實執法，絕不寬貸」。副市長林欽榮表示，市府目前已啟動「密集地毯式巡查」，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。

林欽榮表示，農業局與地政局不定期運用無人機空拍，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除。經濟發展局說明，今年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件計查6處遭盜採土石農地，全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，陸續將針對美濃、六龜、杉林、旗山等熱區展開聯合稽查，也將持續促請中央加速土石採取修法工作，納入刑責，以有效達到嚇阻作用 。

不法集團以偷天換日方式在美濃區成功和新吉洋段多處農地及國有地盜採砂石，之後又回填營建廢棄物，從今年初開挖面積超過6公頃、最深達6層樓的砂石，經估算至少挖走逾135萬6千立方公尺，相當於542座奧運標準游泳池，因數月來高雄連續大雨，出現的坑洞自動蓄雨水，變成一個又一個散發惡臭的死水坑。經發局已開罰業者300萬元並移送法辦，橋頭地檢署偵辦後，共聲押13人，其中僅2人遭羈押禁見，其餘多以2至10萬元不等交保。

陳其邁說，目前市府和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組，從源頭監管遏止不法盜採，「絕對嚴查嚴辦！絕不寬貸！」也會要求期限內完成回填整復，並查扣機具。記者宋原彰／攝影
陳其邁說，目前市府和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組，從源頭監管遏止不法盜採，「絕對嚴查嚴辦！絕不寬貸！」也會要求期限內完成回填整復，並查扣機具。記者宋原彰／攝影

農地 美濃

延伸閱讀

陳其邁向社團領袖打包票 任期最後一年做好做滿

沒進選對會！陳其邁稱分身乏術 但必要可扮公道伯

【重磅快評】陳其邁叫天天不應 只怪昔日喊話喊錯人？

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

相關新聞

高雄立體停車場今傳火警 地下2樓排煙系統疑自燃釀禍

高雄市左營區福山立體停車場今天上午傳出火警，消防局據報，動員搶救，在半小時後撲滅火勢，幸未造成傷亡及車輛受損。確實起火原...

她當街遭搶機車淒厲尖叫 民眾助警合力制伏惡男遭起訴

桃園一名45歲林姓女子日前騎車行經蘆竹區仁愛路三段38號前，突遭一名36歲陳姓男子徒手搶奪機車，附近民眾聽聞淒厲尖叫聲衝...

影／禮讓救護車被撞翻 高雄3機車路口撞成一團

高雄市前金區昨天傍晚發生3輛機車追撞車禍，在路口撞成一團，3名騎士擦挫傷，警方調閱路口監錄系統，發現原來第一輛機車為禮讓...

汐止貨櫃引道深夜離奇車禍 轎車騎上護欄險墜橋...駕駛竟失蹤

新北市汐止區貨櫃引道昨天發生離奇車禍。1輛白色轎車昨晚11時許行經該處時不明原因自撞護欄，右側車輪還直接騎上護欄。汐止警...

中壢「壢之慶—中元祭」明起連2天交管 警曝替代道路

年度盛事「2025壢之慶—中元祭」將於9月10日至11日登場，屆時中壢地區將湧入大批人潮與車潮。桃園市中壢警分局為維護交通秩序與安全，特別規劃交通管制與疏導措施，並透過結合宮廟活動的媒體曝光，提醒用路人提前改道，配合警方指揮，共同營造安全順暢的交通環境。

高雄美濃農地遭盜採砂石成大峽谷 陳其邁怒：嚴查嚴辦

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」。高雄市長陳其邁今受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。